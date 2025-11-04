Chefe do TCP suspeito de expulsar moradores em Fortaleza é preso no Interior

A Polícia Civil prendeu João Paulo Félix Nogueira, conhecido como "Paulim das Caixas", apontado como um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP) e principal responsável por expulsar moradores de um residencial em Fortaleza. Ele foi capturado nessa segunda-feira (3) em Jaguaretama, a cerca de 240 quilômetros da Capital.

O homem, de 39 anos, teria envolvimento na expulsão de moradores do Residencial Cidade Jardim 1, no bairro José Walter.

'Paulim das Caixas' tem, na ficha de antecedentes, crimes como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo, organização criminosa, disparo em via pública e roubo.

O suspeito esteve ainda na lista dos acusados pela 'Chacina das Cajazeiras' por quase cinco anos. Contudo, a Justiça avaliou que não existiam provas suficientes que indicassem a participação dele no massacre, o que o levou a ser inocentado.

O suspeito foi capturado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no município do Vale do Jaguaribe, após levantamento do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Faccionados invadem e tomam posse das casas

Outros "deslocamentos urbanos" foram registrados recentemente em localidades de Fortaleza, como no bairro Boa Vista, onde famílias deixaram suas casas sob escolta policial após serem expulsas pela facção Comando Vermelho (CV).

Os casos aconteceram na Rua 30 de Abril, território recentemente "tomado" pelo grupo de origem carioca que vive em disputa com outra organização, conhecido como Massa Carcerária.

Às autoridades, um morador relatou que "após a saída das famílias, os faccionados invadiram e tomaram conta das casas".

O problema não é exclusivo da Capital. No mês passado, 30 casas foram abandonadas na comunidade do Jacarezal, em Pacatuba, na Região Metropolitana, por ordem do CV. Até então, a região era ocupada por membros da facção rival, a cearense Guardiões do Estado (GDE).

Veja também Segurança Viatura 'fake' da Polícia Militar é apreendida no Interior do Ceará Segurança Operação prende no Ceará líder baiano do Comando Vermelho

Mais de 30 suspeitos presos pelo crime

Com a prisão dessa segunda-feira, a Polícia Civil detalha que chega a 33 o número de suspeitos capturados por envolvimento na expulsão de moradores no Ceará, entre os meses de agosto e outubro de 2025. No mesmo período, 39 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Atualmente, a corporação tem 21 investigações de crimes do tipo estão em andamento.

A expulsão de moradores por facções criminosas é uma prática ilegal registrada em vários estados do país, e faz parte da forma de atuação de grupos criminosos quando há acirramento com rivais.

Segundo as autoridades, no Ceará, os deslocamentos forçados vêm sendo combatidos a partir do mapeamento, monitoramento e prisões de suspeitos.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.