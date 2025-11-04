Operação prende no Ceará líder baiano do Comando Vermelho

Um baiano apontado como chefe da facção Comando Vermelho (CV) em Salvador foi preso, na manhã desta terça-feira (4), no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O homem, cujo nome não foi divulgado, estaria escondido na cidade cearense. A mulher dele, responsável pelo controle financeiro da facção, também foi detida, conforme as informações do G1 da Bahia.

A operação Freedom foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para desarticular o núcleo armado e financeiro do CV no território baiano. A ação é executada de forma simultânea na Bahia e no Ceará. Até o começo da manhã, 31 pessoas foram presas e 46 mandados de busca e apreensão, cumpridos.

Operação deve ajudar a elucidar homicídios

Além do Eusébio, no Ceará, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades baianas de Salvador, Aratuípe e Ilhéus. Ao todo, mais de 90 ordens judiciais foram expedidas e estão sendo cumpridas ao longo do dia.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Bahia (DHPP), com a operação, cerca de 30 assassinatos cometidos em Salvador devem ser elucidados.

O foco dos trabalhos é "enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o domínio territorial e a prática de homicídios", conforme a Polícia Civil da Bahia.

A Freedom tem apoio do Denarc da Polícia Civil do Ceará e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-BA).