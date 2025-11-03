Diário do Nordeste
Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza

Um dos furtos foi registrado por câmeras de segurança próximo a um supermercado na Cidade dos Funcionários.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:59)
Segurança

Um homem com deficiência foi preso após ser flagrado nesse domingo (2) furtando placas de veículos ao lado de um supermercado na Cidade dos Funcionários, em uma rua próximo à avenida Oliveira Paiva. O crime foi cometido a pouco mais de um quilômetro do 13º Distrito Policial, que, agora, é responsável pela investigação do caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que utilizou imagens de câmera de segurança para auxiliar os trabalhos investigativos e identificar o suspeito, que tem 35 anos. Ele foi preso no Parque Manibura, um bairro próximo.

No vídeo, acessado pelo Diário do Nordeste, é possível ver o momento em que o homem se aproxima de um veículo da cor branca, retira a placa traseira e guarda debaixo da cadeira de rodas. Ele, depois, vai para a frente do veículo e furta a outra placa. 

A reportagem procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno para atualização desta matéria.

Passagem na polícia

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante a captura do suspeito, policiais também apreenderam outras placas veiculares que haviam sido furtadas em outros pontos da Cidade.

O homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e dano.

Furto de placas

De acordo com o artigo 311 do Código Penal Brasileiro, adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo, sem autorização do órgão competente, é passível de pena de três a seis anos de prisão e multa.

