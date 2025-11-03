Cadeirante é preso por furtar placas de carro em Fortaleza

Um homem com deficiência foi preso após ser flagrado nesse domingo (2) furtando placas de veículos ao lado de um supermercado na Cidade dos Funcionários, em uma rua próximo à avenida Oliveira Paiva. O crime foi cometido a pouco mais de um quilômetro do 13º Distrito Policial, que, agora, é responsável pela investigação do caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que utilizou imagens de câmera de segurança para auxiliar os trabalhos investigativos e identificar o suspeito, que tem 35 anos. Ele foi preso no Parque Manibura, um bairro próximo.

No vídeo, acessado pelo Diário do Nordeste, é possível ver o momento em que o homem se aproxima de um veículo da cor branca, retira a placa traseira e guarda debaixo da cadeira de rodas. Ele, depois, vai para a frente do veículo e furta a outra placa.

A reportagem procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno para atualização desta matéria.

Passagem na polícia

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante a captura do suspeito, policiais também apreenderam outras placas veiculares que haviam sido furtadas em outros pontos da Cidade.

O homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e dano.

Furto de placas

De acordo com o artigo 311 do Código Penal Brasileiro, adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo, sem autorização do órgão competente, é passível de pena de três a seis anos de prisão e multa.