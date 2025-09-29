Quem é o ex-PM foragido condenado pela Chacina do Curió extraditado dos EUA ao Brasil

Após mais de dois anos na condição de foragido, o ex -policial militar Antônio José de Abreu Vidal Filho, foi extraditado dos Estados Unidos da América (EUA) ao Brasil. Antônio foi condenado em 2023 a 275 anos e 11 meses de prisão, por participar da Chacina do Curió, em Fortaleza.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) confirmou que o ex-PM foi extraditado nos últimos dias, chegando em Minas Gerais. A qualquer momento ele deve ser transferido para o Ceará, onde, segundo a defesa, ficará em um primeiro momento na Delegacia de Capturas (Decap) e na sequência enviado ao presídio militar.

"A Justiça do Ceará recebeu comunicação de que Antônio José de Abreu Vidal Filho foi preso no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, ao desembarcar de voo que transportava nacionais deportados dos Estados Unidos da América, no último dia 17 de setembro. Ele passou por audiência de custódia realizada pela 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, na sexta-feira dia 19, para verificação da legalidade da prisão", conforme o Tribunal.

"A 1ª Vara do Júri já determinou a expedição de carta de guia de execução provisória de pena em desfavor de José de Abreu Vidal para distribuição no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Assim, o acompanhamento da execução provisória da pena ficará a cargo de uma das Varas de Execução Penal de Fortaleza, que também tratará do recambiamento (transferência) dele ao Ceará" TJCE

Delano Cruz, advogado do condenado, disse que até o momento "ele está no presídio em Belo Horizonte e estamos esperando que o Governo do Ceará autorize o deslocamento de policiais para trazê-lo para Fortaleza. Estamos com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ) buscando a anulação do julgamento".

A pena do réu foi redimensionada para 238 anos e três meses de reclusão após a defesa dele ingressar com apelação na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará

NA LISTA DA INTERPOL

Antônio José estava na lista de Difusão Vermelha (procurados) da Interpol (Polícia Internacional). Já neste ano, ele também foi condenado a 16 meses de prisão em um Tribunal Federal de Boston, nos EUA, por mentir em seu pedido de asilo durante uma audiência de imigração.

Ainda enquanto PM, o agente teria prestado informações falsas aos EUA dizendo que nunca foi preso ou condenado por qualquer crime no Brasil. No entanto, até maio de 2017 ele estava preso devido à chacina. Dois meses depois, já em liberdade, foi ao consulado americano em Recife e solicitou o visto de turismo.

Há informações de que em 2018 Vidal foi até a América do Norte, tendo entrado por Miami. Enquanto morou nos EUA, o PM teve uma filha.

JÚRI DO CURIÓ

Em junho de 2023, os primeiros policiais militares foram condenados pela Chacina do Curió. 11 pessoas morreram no massacre, no ano de 2015. Antônio José de Abreu Vidal Filho foi condenado a 275 anos e 11 meses de prisão pelas mortes, três tentativas de homicídios e quatro crimes de tortura.

Durante o júri, Abreu foi interrogado via videoconferência. Na chamada era possível perceber que o réu respondia às perguntas estando dentro de um veículo.

Na mesma ocasião, foram condenados os PMs Wellington Veras Chaves, Ideraldo Amâncio e Marcus Vinícius Sousa da Costa. Somadas, as penas ultrapassam mil anos de prisão.

Nas semanas seguintes, a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) publicou as demissões dos quatro agentes, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Antonio José de Abreu Vidal Filho também responde a um processo por deserção da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na Justiça Estadual, em razão de não voltar ao trabalho depois de seis meses de falta. Desde 2019, ele está na situação de "agregado" da Corporação, com os salários suspensos.

O Tribunal destaca ainda que o agente também foi condenado, "pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Ceará, em abril deste ano, a dois anos e quatro meses de reclusão por não ter apresentado atestados médicos de forma presencial, pois estava fora do país à época dos fatos".

30 policiais militares foram acusados pela matança e 29 sentaram no banco dos réus.

VEJA RESULTADOS DOS JULGAMENTOS

Primeiro júri - 20 de junho de 2023

Antônio José de Abreu Vidal Filho - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;

Ideraldo Amâncio - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;

Marcus Vinícius Sousa da Costa - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;

Wellington Veras Chagas - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar.

Segundo júri - 29 de agosto de 2023

Sargento PM Francinildo José da Silva Nascimento - absolvido de todas as acusações;

Sargento PM José Haroldo Uchoa Gomes - absolvido de todas as acusações;

Cabo PM Ronaldo da Silva Lima - absolvido de todas as acusações;

Cabo PM Thiago Aurélio de Souza Augusto - absolvido de todas as acusações;

Soldado PM Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes - absolvido de todas as acusações;

Soldado PM Gerson Vitoriano Carvalho - absolvido de todas as acusações;

Soldado PM Josiel Silveira Gomes - absolvido de todas as acusações;

Soldado PM Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes -absolvido de todas as acusações.

Terceiro júri - 12 de setembro de 2023

Tenente PM José Oliveira do Nascimento - condenado a 210 anos e 9 meses de prisão;

Subtenente Antônio Carlos Matos Marçal - teve um crime desclassificado para a Vara da Auditoria Militar e foi absolvido pelos outros;

Sargento PM Clênio Silva da Costa - absolvido;

Sargento PM Francisco Helder de Sousa Filho - absolvido;

Sargento PM José Wagner Silva de Souza - condenado a 13 anos e 5 meses de prisão;

Sargento PM Maria Bárbara Moreira - absolvida;

Cabo PM Antônio Flauber de Melo Brazil - absolvido;

Soldado PM Igor Bethoven Sousa de Oliveira.

Quarto júri - 31 de agosto de 2025

Sargento Farlley Diogo de Oliveira - absolvido de todas as acusações

Cabo PM Daniel Fernandes da Silva - absolvido de todas as acusações

Cabo PM Gildácio Alves da Silva - absolvido de todas as acusações

Soldado Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa - absolvido de todas as acusações

Soldado Francisco Flávio de Sousa - absolvido de todas as acusações

Soldado Luís Fernando de Freitas Barroso - absolvido de todas as acusações

Soldado Renne Diego Marques - absolvido de todas as acusações

Quinto júri - 25 de setembro de 2025

Soldado Marcílio Costa de Andrade - condenado a 315 anos, 11 meses e 10 dias

Soldado Luciano Breno Freitas Martiniano - condenado a 275 anos e 11 meses.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS DA MATANÇA