Entregador é agredido em Fortaleza, e grupo de motoqueiros reage; veja

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da agressão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança

Um motoboy foi agredido enquanto realizava uma entrega no bairro Serrinha, em Fortaleza, na tarde da última sexta-feira (31). Câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador é atacado por um homem, aparentemente incomodado com o som da buzina. A Polícia Civil investiga o caso. 

Segundo as imagens e  de acordo com o relato da vítima, o agressor se aproxima do motoboy sem diálogo e desfere um soco no rosto dele, fazendo com que o entregador caia e a moto seja derrubada. Moradores da região aparecem em seguida para conter a confusão e socorrer o rapaz.

Em um vídeo gravado após a agressão, o próprio motoboy relata o ocorrido e mostra os danos causados na motocicleta.

“Tava fazendo a entrega aqui nessa pousada e o vizinho achou ruim porque eu tava buzinando. Tacou a mão na minha cara, quebrou a calha da minha moto e entrou pra dentro”, disse o entregador em vídeo que circula nas redes sociais.

Reação de outros motoqueiros

Horas após o episódio, por volta das 23h, dezenas de motoqueiros se reuniram e foram até o local onde ocorreu a agressão. O encontro foi combinado nas redes sociais, em perfis voltados à comunidade de motoboys de Fortaleza.

Vídeos que circulam nas plataformas mostram o grupo buzinando em frente à residência onde estava o agressor, derrubando o portão e soltando fogos de artifício em direção ao imóvel.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de lesão corporal dolosa registrada nessa sexta-feira (31), no bairro Serrinha, Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado. O caso está sob responsabilidade do 25º Distrito Policial (25º DP), unidade responsável por apurar os crimes da região.

