Homem força menina de 9 anos a ir até matagal e é preso no interior do CE

Um homem suspeito de tentar capturar e manter uma menina de 9 anos em cárcere privado foi preso na manhã da última sexta-feira (31), no município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ocorrência teve início próximo ao meio-dia de quinta-feira (30), quando um PM foi informado de que havia uma criança chorando e pedindo socorro em via pública, no Loteamento São Geraldo.

Uma equipe foi até o local, onde encontrou a vítima, uma menina de 9 anos, em estado de abalo emocional.

A criança relatou que, ao descer do ônibus escolar, foi abordada por um homem que trafegava em uma motocicleta. Ele a teria obrigado a subir no veículo, levou-a até uma área de matagal e depois tentou tocá-la.

Contudo, a vítima conseguiu fugir e foi auxiliada por populares.

Com base nas informações da garota e em imagens de câmeras de segurança da região, os policiais iniciaram diligências para localizar o suspeito, um homem jovem numa motocicleta azul.

No dia seguinte, durante patrulhamento pela BR-020, nas proximidades do bairro Alto Brilhante, uma equipe da Força Tática da 1ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) avistou um homem com as mesmas características e o abordou. Ele tentou resistir, mas foi contido pelos agentes.

Roupas confirmaram ação

O suspeito conduzia a mesma motocicleta registrada nas imagens. Durante a abordagem, ele disse ter dado carona à criança. Em seguida, foi reconhecido pela vítima.

Já na residência do suspeito, foi encontrada uma camisa idêntica àquela utilizada por ele no momento do crime, conforme registro das imagens.

Diante das evidências, o indivíduo foi conduzido à Delegacia Regional de Tauá, onde foi autuado por crime previsto no artigo 148 do Código Penal Brasileiro (privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado).