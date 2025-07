Transnordestina terá entrega adiantada em até um ano e meio, promete empresa

A fase 2 da ferrovia Transnordestina, entre Eliseu Martins e São Miguel do Fidalgo, no Piauí, pode ter as obras e entrega adiantadas em até um ano e meio, passando de 2029, previsão inicial, para 2027.

Ao todo, são 144 quilômetros de ferrovia em construção na fase 2. O trecho liga a região agrícola do Matopiba (formado pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) ao Porto do Pecém, no Ceará.

A promessa foi feita por Tufi Daher Filho, presidente da Transnordestina Logística S.A, empresa responsável pela construção da ferrovia, nesta sexta-feira (18), durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um dos trechos concluídos da linha férrea, no município de Missão Velha, na região do Cariri cearense.

"A previsão de a gente fazer a fase 2, de 144 km, era de 2027 a 2029. Tem 35% pronto. Vou adiantar em 1 ano e meio. Vou começar em 2026 junto com essas obras (trechos 9 e 10 que compreendem dos municípios de Baturité até Caucaia) e vamos fazer lá no Piauí. Até 2027, 2028, vamos acabar inclusive até Eliseu Martins (PI)", diz, Tufi em seu discurso, pedindo que fosse avisado ao governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

Ao todo são 1.206 km nas fases 1 e 2. A ferrovia será responsável pelo transporte de grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis e minério.

Veja também Negócios Importadores norte-americanos suspendem compra de metade do mel exportado pelo Ceará Negócios Indústria de pescados do Ceará corre para exportar antes do tarifaço e teme perda de empregos

Obras da fase 1 da Transnordestina

No início de junho, foi assinada a ordem de serviço para o início da construção do lote 8 da ferrovia, do trecho MVP (Missão Velha – Pecém). Atualmente, cinco outros lotes do mesmo trecho (4, 5, 6, 7 e 11) já estão em execução, abrangendo a região central do Ceará e o acesso ao Porto do Pecém.

Assim, restam os lotes 9 e 10 para a conclusão da fase 1 da ferrovia. A previsão é que esses trechos finais sejam contratados ainda neste ano.

A obra é feita com recursos da CSN, Infra (anteriormente denominada Valec), Finor, BNDES, BNB e Sudene. O valor total da obra é de R$ 15 bilhões.