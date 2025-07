As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2025 começam nesta quarta-feira (2), às 10h (horário de Brasília). Os candidatos que desejam concorrer as 3.652 vagas da seleção devem manifestar interesse até 20 de julho.

Passo a passo para se inscrever no CNU

Para se inscrever na 2ª edição do chamado "Enem dos Concursos" é simples: basta acessar a página oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora, usando a conta ativa no Gov.br, que pode ser de qualquer nível (bronze, prata ou ouro).

Casa o interessado não tenha cadastro na plataforma pública, é necessário criar um antes de iniciar o processo. Em seguida, o candidato deve detalhar o número do CPF.

No momento da inscrição, o indivíduo deve:

indicar o Bloco Temático que deseja concorrer;

escolher cargos e especialidades, entre as opções ofertadas no Bloco Temático;

informar a ordem de preferência de ocupação dos cargos;

detalhar a cidade de realização das provas.

Além disso, o candidato terá que preencher um questionário socioeconômico. Por fim, será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU) com a taxa de inscrição, no valor de R$ 70, caso o participante não se encaixe nos requisitos para isenção.

Edital da segunda edição do CNU

O edital da 2ª edição do Enem dos concursos foi divulgado na segunda-feira (30). Nele, há a informação de que, para garantir a participação no CNU 2025, o candidato precisa pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 70, até 21 de julho.

É possível realizar o pagamento em qualquer agência bancária, bem como nas casas lotéricas e unidades dos Correios, pela plataforma PagTesouro ou, alternativamente, por meio de Pix mediante a leitura do QR Code disponível no próprio documento.

Inscritos ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea, bolsistas (atuais e antigos) do Programa Universidade para Todos (Prouni) e estudantes financiados (antigos ou atuais) pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm direito a isenção da tarifa.

Como solicitar a isenção

Para garantir a gratuidade, os candidatos que atendem aos requisitos devem solicitá-la entre esta quarta e a próxima terça-feira (8), no momento da inscrição. O sistema deverá exigir alguns documentos para comprovar se o candidato se encaixa na possibilidade de isenção.

Atenção: o simples preenchimento dos dados necessários e envio dos documentos para a solicitação da isenção da taxa de inscrição não garante o benefício da gratuidade. O resultado sobre a análise dos pedidos será divulgado em 10 de julho. Quem tiver a solicitação negada terá que gerar a GRU e pagar a taxa até 21 de julho para garantir a inscrição no concurso público.

Vagas do CNU em 2025

A 2ª edição do Enem dos concursos conta 3.652 vagas distribuídas em 36 órgãos federais e em nove blocos temáticos — um eixo a mais que no do ano passado.

Do total de oportunidades, 3.144 são para cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. A maioria delas (2.480) serão de provimento imediato, e 1.172 destinadas ao provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Conforme o edital, os salários iniciais para carreiras no CNU 2025 variam até R$ 16,4 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

Cronograma do CNU 2025

Inscrições: de 2 a 20/7/2025 (pagamento até 21/7)

de 2 a 20/7/2025 (pagamento até 21/7) Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 2 a 8/7/2025

de 2 a 8/7/2025 Prova objetiva: 5/10/2025, das 13h às 18h

5/10/2025, das 13h às 18h Convocação para prova discursiva: 12/11/2025

12/11/2025 Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12/11/2025

12/11/2025 Envio de títulos: de 13 a 19/11/2025

de 13 a 19/11/2025 Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7/12/2025

7/12/2025 Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17/12/2025

de 8 a 17/12/2025 Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026

Vagas e cargos por bloco do CNU 2025

Vagas do Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)

Comando da Marinha (Ministério da Defesa)

Enfermeiro – 5 vagas

Médico – 65 vagas

Comando do Exército (Ministério da Defesa)

Assistente Social – 5 vagas

Médico – 10 vagas

Enfermeiro – 30 vagas

Nutricionista – 5 vagas

Psicólogo – 5 vagas

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO)

Pesquisador – 2 vagas

Tecnologista – 8 vagas

Hospital das Forças Armadas (HFA)

Especialista em Atividades Hospitalares – 50 vagas

Médico – 50 vagas

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Analista do Seguro Social – 238 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Assistente Social – 80 vagas

Médico – 80 vagas

Psicólogo – 12 vagas

Ministério da Saúde (MS)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – 4 vagas

Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I – 6 vagas

Assistente Social – 1 vaga

Biólogo – 3 vagas

Enfermeiro – 22 vagas

Farmacêutico – 2 vagas

Farmacêutico Bioquímico – 2 vagas

Fisioterapia – 29 vagas

Fonoaudiólogo – 4 vagas

Médico – 38 vagas

Nutricionista – 2 vagas

Pesquisador Classe A-I – 2 vagas

Pesquisador Classe B-I – 4 vagas

Pesquisador em Saúde Pública – 13 vagas

Psicólogo – 2 vagas

Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica – 2 vagas

Terapeuta Ocupacional – 6 vagas

Vagas do Bloco 2: Cultura e Educação

Comando da Marinha

Técnico em Comunicação Social – 5 vagas

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

Técnico em Assuntos Educacionais – 11 vagas

Fundação Biblioteca Nacional (FBN)

Técnico em Documentação I – 11 vagas

Fundação Cultural Palmares

Pesquisador – 20 vagas

Fundação Joaquim Nabuco

Pesquisador – 20 vagas

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

Pesquisador – 2 vagas

Tecnologista – 12 vagas

Fundação Nacional de Artes (FUNARTE)

Administração e Planejamento – 7 vagas

Profissional Técnico Superior II – 7 vagas

Técnico em Comunicação – 3 vagas

Imprensa Nacional

Técnico em Comunicação Social – 10 vagas

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)

Técnico em Assuntos Culturais – 13 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

Analista I – 4 vagas

Técnico I – 10 vagas

Ministério da Saúde

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – 4 vagas

Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I – 1 vaga

Vagas do Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Agência Nacional de Petróleo (ANP)

Especialista em Geologia e Geofísica – 15 vagas

Comando da Aeronáutica

Pesquisador – 29 vagas

Tecnologista – 13 vagas

Comando da Marinha

Analista de Tecnologia Militar – 2 vagas

Pesquisador – 9 vagas

Tecnologista – 16 vagas

Comando do Exército

Pesquisador – 15 vagas

Tecnologista – 22 vagas

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

Técnico em Assuntos Educacionais – 5 vagas

FUNDACENTRO

Analista de Ciência e Tecnologia – 3 vagas

Pesquisador – 2 vagas

Tecnologista – 14 vagas

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)

Analista I – 3 vagas

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)

Analista de Ciência e Tecnologia – 8 vagas

Pesquisador – 5 vagas

Tecnologista – 27 vagas

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Analista do Seguro Social – 19 vagas

Ministério da Saúde

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – 3 vagas

Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I – 1 vaga

Vagas do Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Agência Nacional de Petróleo (ANP)

Especialista em Regulação – 12 vagas

Comando da Aeronáutica

Pesquisador – 6 vagas

Tecnologista – 37 vagas

Comando da Marinha

Engenheiro de Tecnologia Militar – 20 vagas

Pesquisador – 1 vaga

Tecnologista – 17 vagas

Comando do Exército

Analista de Tecnologia Militar – 1 vaga

Engenheiro de Tecnologia Militar – 5 vagas

Pesquisador – 5 vagas

Tecnologista – 28 vagas

FUNDACENTRO

Analista de Ciência e Tecnologia – 1 vaga

Pesquisador – 3 vagas

Tecnologista – 6 vagas

FUNARTE

Profissional Técnico Superior I – 1 vaga

Imprensa Nacional

Engenheiro – 4 vagas

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM)

Técnico em Assuntos Culturais – 2 vagas

IPHAN

Técnico I – 17 vagas

INSS

Analista do Seguro Social – 10 vagas

Ministério da Fazenda

Arquiteto – 2 vagas

Engenheiro – 3 vagas

Ministério da Integração

Engenheiro – 10 vagas

Ministério da Pesca

Arquiteto – 1 vaga

Engenheiro – 30 vagas

Ministério da Saúde

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – 3 vagas

Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I – 5 vagas

Ministério das Cidades

Arquiteto – 3 vagas

Engenheiro – 10 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Engenheiro Agrônomo – 60 vagas

Ministério do Turismo

Arquiteto – 1 vaga

Engenheiro – 2 vagas

Vagas do Bloco 5: Administração

Comando da Aeronáutica

Contador – 5 vagas

ENAP

Técnico em Assuntos Educacionais – 5 vagas

FBN

Analista de Administração II – 3 vagas

FUNDACENTRO

Analista de Ciência e Tecnologia – 11 vagas

FUNARTE

Profissional Técnico Superior I – 10 vagas

IBRAM

Analista I – 9 vagas

IPHAN

Analista I – 29 vagas

ITI

Analista de Ciência e Tecnologia – 10 vagas

INSS

Analista do Seguro Social – 33 vagas

Ministério da Fazenda

Contador – 25 vagas

MGI

Analista Técnico-Administrativo – 1000 vagas

Ministério da Pesca

Contador – 1 vaga

Estatístico – 1 vaga

Ministério da Saúde

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – 9 vagas

Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I – 8 vagas

Contador – 2 vagas

Ministério das Cidades

Contador – 2 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Contador – 4 vagas

Ministério do Turismo

Contador – 2 vagas

Estatístico – 3 vagas

Vagas do Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

ANP

Especialista em Regulação – 23 vagas

ANCINE

Especialista em Regulação – 10 vagas

FUNDACENTRO

Pesquisador – 1 vaga

IBRAM

Analista I – 1 vaga

MGI

Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico – 250 vagas

Vagas do Bloco 7: Justiça e Defesa

MGI

Analista Técnico de Justiça e Defesa – 250 vagas

Vagas do Bloco 8: Intermediário - Saúde

HFA

Técnico em Atividades Médico-Hospitalares – 30 vagas

Ministério da Saúde

Técnico Classe A-I – 54 vagas

Técnico de Enfermagem – 47 vagas

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica – 28 vagas

Técnico em Radiologia – 9 vagas

Vagas do Bloco 9: Intermediário - Regulação

ANAC

Técnico em Regulação de Aviação Civil – 70 vagas

ANM

Técnico em Atividades de Mineração – 80 vagas

ANP

Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados – 16 vagas

ANS

Técnico em Regulação de Saúde Suplementar – 20 vagas

ANATEL

Técnico em Regulação de Telecomunicações – 50 vagas

ANTAQ

Técnico em Regulação de Transportes Aquaviários – 30 vagas

ANTT

Técnico em Regulação de Transportes Terrestres – 50 vagas

ANVISA

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária – 14 vagas

ANCINE