Com salários de até R$ 17 mil, edital da 2ª edição do CNU é divulgado; veja tabela de cargos

O edital completo da 2ª edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foi divulgado, nessa segunda-feira (30), pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Dentre as novidades, está a ampliação da política de cotas, uma nova reserva de vagas para mulheres e a unificação das inscrições.

>>> Confira o edital completo

Diferentemente da edição anterior, os nove eixos temáticos desta edição não terão edital próprio. Todos seguirão as orientações publicadas no documento único.

O CPNU deste ano também vai permitir que o candidato faça uma inscrição única, escolhendo o bloco temático e as preferências entre os cargos ofertados. A disputa ocorre dentro do bloco escolhido.

Inscrições para o CNU

As inscrições iniciam nesta quarta-feira (2) e vão até 20 de julho. Para se candidatar, os interessados devem acessar a página do candidato. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a banca organizadora do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 70. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa no período de 2 a 8 de julho.

Salários

Conforme o edital, os salários iniciais para carreiras no CNU 2025 variam de R$ 4 mil a R$ 17 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

Veja os cargos dos nove blocos temáticos

A 2ª edição do CPNU contará 3.652 vagas para 36 órgãos federais divididas em nove eixos temáticos. O modelo de agrupamento por blocos já foi adotado na primeira edição do concurso, que teve, em 2024, oito blocos.

Do total de vagas, 3.144 são para cargos de nível superior e 508 para os de nível intermediário. Também dentre as oportunidades, 2.480 serão de provimento imediato, e 1.172 destinadas ao provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social)

Órgão Cargo Quantidade de vagas Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Enfermeiro 5 Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Médico 65 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Assistente Social 5 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Médico 10 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Enfermeiro 30 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Nutricionista 5 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Psicólogo 5 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) Pesquisador 2 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) Tecnologista 8 Hospital das Forças Armadas (HFA) Especialista em Atividades Hospitalares 50 Hospital das Forças Armadas (HFA) Médico 50 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Analista do Seguro Social 238 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) Assistente Social 80 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) Médico 80 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) Psicólogo 12 Ministério da Saúde (MS) Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica 4 Ministério da Saúde (MS) Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I 6 Ministério da Saúde (MS) Assistente Social 1 Ministério da Saúde (MS) Biólogo 3 Ministério da Saúde (MS) Enfermeiro 22 Ministério da Saúde (MS) Farmacêutico 2 Ministério da Saúde (MS) Farmacêutico Bioquímico 2 Ministério da Saúde (MS) Fisioterapia 29 Ministério da Saúde (MS) Fonoaudiólogo 4 Ministério da Saúde (MS) Médico 38 Ministério da Saúde (MS) Nutricionista 2 Ministério da Saúde (MS) Pesquisador Classe A-I 2 Ministério da Saúde (MS) Pesquisador Classe B-I 4 Ministério da Saúde (MS) Pesquisador em Saúde Pública 13 Ministério da Saúde (MS) Psicólogo 2 Ministério da Saúde (MS) Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica 2 Ministério da Saúde (MS) Terapeuta Ocupacional 6

Bloco 2: Cultura e Educação

Órgão Cargo Quantidade de vagas Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Técnico em Comunicação Social 5 Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) Técnico em Assuntos Educacionais 11 Fundação Biblioteca Nacional (FBN) Técnico em Documentação I 11 Fundação Cultural Palmares (FCP) Pesquisador 20 Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) Pesquisador 20 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Pesquisador 2 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Tecnologista 12 Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) Administração e Planejamento 7 Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) Profissional Técnico Superior II 7 Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) Técnico em Comunicação 3 Imprensa Nacional (IN) Técnico em Comunicação Social 10 Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) Técnico em Assuntos Culturais 13 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) Analista I 4 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) Técnico I 10 Ministério da Saúde (MS) Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica 4 Ministério da Saúde (MS) Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I 1

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia

Órgão Cargo Quantidade de vagas Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural 15 Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa Pesquisador 29 Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa Tecnologista 13 Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Analista de Tecnologia Militar 2 Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Pesquisador 9 Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Tecnologista 16 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Pesquisador 15 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Tecnologista 22 Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) Técnico em Assuntos Educacionais 5 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Analista de Ciência e Tecnologia 3 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Pesquisador 2 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Tecnologista 14 Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) Analista I 3 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) Analista de Ciência e Tecnologia 8 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) Pesquisador 5 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) Tecnologista 27 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Analista do Seguro Social 19 Ministério da Saúde (MS) Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica 3 Ministério da Saúde (MS) Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I 1

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura

Órgão Cargo Quantidade de vagas Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural 12 Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa Pesquisador 6 Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa Tecnologista 37 Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Engenheiro de Tecnologia Militar 20 Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Pesquisador 1 Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa Tecnologista 17 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Analista de Tecnologia Militar 1 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Engenheiro de Tecnologia Militar 5 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Pesquisador 5 Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa Tecnologista 28 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) Analista de Ciência e Tecnologia 1 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) Pesquisador 3 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) Tecnologista 6 Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) Profissional Técnico Superior I 1 Imprensa Nacional (IN) Engenheiro 4 Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) Técnico em Assuntos Culturais 2 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) Técnico I 17 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Analista do Seguro Social 10 Ministério da Fazenda (MF) Arquiteto 2 Ministério da Fazenda (MF) Engenheiro 3 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) Engenheiro 10 Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) Arquiteto 1 Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) Engenheiro 30 Ministério da Saúde (MS) Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica 3 Ministério da Saúde (MS) Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I 5 Ministério das Cidades - MCID Arquiteto 3 Ministério das Cidades - MCID Engenheiro 10 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) Engenheiro Agrônomo 60 Ministério do Turismo (MTUR) Arquiteto 1 Ministério do Turismo (MTUR) Engenheiro 2

Bloco 5: Administração

Órgão Cargo Quantidade de vagas Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa Contador 5 Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) Técnico em Assuntos Educacionais 5 Fundação Biblioteca Nacional (FBN) Analista de Administração II 3 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) Analista de Ciência e Tecnologia 11 Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) Profissional Técnico Superior I 10 Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) Analista I 9 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) Analista I 29 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) Analista de Ciência e Tecnologia 10 Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Analista do Seguro Social 33 Ministério da Fazenda (MF) Contador 25 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) Analista Técnico-Administrativo 1000 Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) Contador 1 Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) Estatístico 1 Ministério da Saúde (MS) Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica 9 Ministério da Saúde (MS) Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I 8 Ministério da Saúde (MS) Contador 2 Ministério das Cidades - MCID Contador 2 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) Contador 4 Ministério do Turismo (MTUR) Contador 2 Ministério do Turismo (MTUR) Estatístico 3

Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico

Órgão Cargo Quantidade de vagas Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural 23 Agência Nacional do Cinema (ANCINE) Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual 10 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) Pesquisador 1 Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) Analista I 1 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico 250

Bloco 7: Justiça e Defesa

Órgão Cargo Quantidade de vagas Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) Analista Técnico de Justiça e Defesa 250

Bloco 8: Intermediário - Saúde

Órgão Cargo Quantidade de vagas Hospital das Forças Armadas (HFA) Técnico em Atividades Médico-Hospitalares 30 Ministério da Saúde (MS) Técnico Classe A-I 54 Ministério da Saúde (MS) Técnico de Enfermagem 47 Ministério da Saúde (MS) Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica 28 Ministério da Saúde (MS) Técnico em Radiologia 9

Bloco 9: Intermediário - Regulação

Órgão Cargo Quantidade de vagas Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) Técnico em Regulação de Aviação Civil 70 Agência Nacional de Mineração (ANM) Técnico em Atividades de Mineração 80 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural 16 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Técnico em Regulação de Saúde Suplementar 20 Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações 50 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários 30 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres 50 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária 14 Agência Nacional do Cinema (ANCINE) Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual 10

Política de cotas

Conforme nova norma do Governo, os concursos públicos para órgãos federais, incluindo o CNU, deverão reservar 30% do total de vagas para cotas, divididos da seguinte forma:

25% para pessoas pretas ou pardas;

3% para indígenas; e

2% para quilombolas.

Além disso, segue vigente a cota de 5% para pessoas com deficiência (PcDs).