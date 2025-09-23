Rede Accor negocia primeira conversão de hotel no Ceará

O Ceará deve receber até o fim deste ano o primeiro hotel com o selo Handwritten Collection, da rede Accor. Ainda não há definição sobre o valor do investimento nem sobre a cidade que sediará o empreendimento.

Segundo Abel Castro, diretor de desenvolvimento da Accor para as Américas, as negociações estão avançadas. A iniciativa não envolve construção própria da companhia.

A proposta é integrar à franquia um hotel já existente ou em desenvolvimento que atenda ao padrão quatro estrelas estabelecido pela marca.

Ao receber o selo Handwritten Collection, o estabelecimento passa a ser reconhecido como parte do conceito de autenticidade e experiência que a Accor busca oferecer.

De acordo com Castro, o Estado entrou no radar da rede por reunir “uma combinação única de atrativos turísticos e oportunidades de negócios”.

Ele acrescenta que a companhia busca ampliar sua presença local com uma proposta que una autenticidade, experiência e solidez para investidores. Além do Ceará, a empresa também está com negociação avançada na Bahia e no Rio Grande do Norte.

O projeto foi lançado mundialmente em 2023.

Veja também Victor Ximenes Aquiraz ganhará condomínio de R$ 200 milhões ao lado do Parque Arvorar Victor Ximenes PIB do Ceará cresce 3,8% no 2º trimestre, acima da média nacional

Como funciona essa modelo de negócio

Segundo o executivo, nesse modelo de negócio, a empresa busca hotéis autênticos, com identidade, que tenham características ou alguma relação com o próprio dono.

De um lado temos um hotel que, quanto mais diferente, melhor, e do outro, toda a nossa força de distribuição, nosso ecossistema de vendas global, marketing e expertise operacional através da franquia". Abel Castro diretor de desenvolvimento da Accor para as Américas

Sobre a busca pelo Ceará, o executivo afirma ver muitas possibilidades de hotéis que podem fazer parte. "Tanto uma pousada na praia, que tem muitas na região, como um hotel de centro de cidade, ou um hotel eventualmente para convenções, ou um hotel próximo ao aeroporto. Essa é a maravilha da nova marca: ter muitas possibilidades".

O que o hotel precisa ter para ser Handwritten Collection

Castro observa que esse novo produto de franquia da Accor tem como alvo os empreendimentos chamados de "quatro estrelas superiores", o que, internacionalmente, seria "midscale" (em uma classificação composta por econômico, midscale e luxo).

Nesse modelo, não é a quantidade de quartos que influencia, mas os padrões seguidos nas estruturas de restaurante, tamanho e qualidade da cama, chuveiro e Do banheiro como um todo, entre outros itens.

No caso de João Pessoa, por exemplo, o empreendimento possui menos de 100 quartos. Diferentemente do hotel da linha em Las Vegas, que terá 2.884 quartos.

Legenda: Hotel Nui Handwritten Collection em João Pessoa, na Paraíba, está em construção e foi o primeiro no Brasil a entrar para modelo de franquia da Accor. Foto: Divulgação/Accor

Nesse modelo de franquia, os nomes dos empreendimentos são mantidos, agregando apenas o 'Handwritten Collection' como um sobrenome ou selo. Sobre o custo da adaptação dos imóveis já existentes, que fica a cargo do proprietário, o executivo revela que a média fica entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por quarto.

"Mas depende muito de como o hotel está hoje, de quando foi a última reforma, por exemplo. Globalmente, há hotéis que basicamente só trocaram a sinalização, custando cerca de US$ 50 mil, o que para a conversão de um hotel, não é nada", afirma.

Ele aponta que, no investimento, também estão incluídos valores para troca de tecnologia, já que "normalmente você tem que trocar a TI, trocar os equipamentos, trocar sistemas na recepção para se adequar aos padrões da Accor".

Depois das adaptações, os custos se resumem aos de uma franquia tradicional, em que o proprietário paga uma taxa negociada a partir da receita do hotel.

Accor faz busca ativa de investidores

Castro reforça que a Accor está realizando uma captação ativa de potenciais clientes no Brasil, tendo a região Nordeste como primeiro foco.

Por já ter mais de 1 mil quartos no Ceará, divididos nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte e Maracanaú, a empresa acredita no relacionamento para efetivar rapidamente algumas negociações.

"Isso ajuda, quando a gente está lançando uma nova marca, a mostrar que já estamos na região, já conhecemos os mercados e já temos relação com os investidores. Assim, conversamos com as entidades de classe e com os bancos de fomento, no caso aqui o Banco do Nordeste, para mapear possíveis investidores", aponta.

Quanto à data anúncio do primeiro hotel com selo no Estado, Castro afirmou que a empresa só divulga depois do contrato assinado e, na região Nordeste, o que está mais avançado é na Bahia. "Mas temos cerca de uma dúzia de conversas avançadas e, no Ceará, devemos assinar a primeira reversão antes do final do ano", diz.

Legenda: Accor possui mais de mil quartos no Ceará dividos entre as cidades de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte. Foto: Divulgação/Accor

Apenas dois anos após sua criação, o modelo de franquia já soma mais de 60 hotéis em operação ou construção ao redor do mundo.

Nas Américas, já conta com dois hotéis nos Estados Unidos, um em São Francisco e o outro em Las Vegas, sendo este um hotel-cassino com mais de 2,8 mil quartos. Já no México, o empreendimento é All Inclusive e faz parte da aliança com o Grupo Marival.

No Brasil, a Accor lidera o setor hoteleiro com 325 hotéis de oito marcas distintas, como Ibis e Mercure, nas categorias econômicas, mindscale e luxo.