Aquiraz ganhará condomínio de R$ 200 milhões ao lado do Parque Arvorar

O polo imobiliário de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, continua em efervescência. A cidade ganhará mais um grande condomínio, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 200 milhões.

Contemplando uma área de 25 hectares, o empreendimento, chamado de Lagoar, comercializará 550 lotes de 200 m² a 400 m². Será o último loteamento fechado em torno da lagoa situada dentro da Vila Terra Brasilis, um mega condomínio planejado que deverá ultrapassar R$ 1 bilhão em VGV, somando todos os loteamentos que o integram.

Proximidade ao Arvorar

É neste complexo que funciona o Arvorar, segundo parque temático do grupo do Beach Park, atração que vem ampliando fortemente o fluxo de pessoas naquela região.

O novo condomínio tem o maior VGV entre todos os lançamentos da Terra Brasilis, construtora com 25 anos de mercado, que lidera esse nicho nas principais cidades da RMF.

O projeto prevê 5 piscinas e um clube de lazer exclusivo, que incluirá uma academia da bandeira Greenlife. A construção terá início ainda neste ano, com previsão de conclusão em 3 anos. O lançamento ao mercado deve ser realizado ainda neste mês.

“É o maior, mais bonito e mais completo projeto que já realizamos. Ele abre um novo capítulo no urbanismo da região”, afirma o fundador da Terra Brasilis Urbanismo, Eduardo Pinheiro.