CAPTEI: Arvorar - Novo Parque do Beach Park Inaugurado com Conexão à Natureza

Na tarde de terça-feira, 10, o Beach Park, um dos destinos de férias mais legais do Brasil, celebrou a inauguração do Parque Arvorar, um espaço superinteressante para famílias e amantes da natureza. O evento foi exclusivo, reunindo diversas celebridades, influenciadores e seus familiares, destacando as mais de 11 atrações do parque que estão todas integradas à exuberante paisagem local.

A festa teve início no hall de entrada, onde a tradicional banda de pífanos da Tapera das Artes criou um clima bem acolhedor e festivo. Ainda teve um menu especial no restaurante Lagoa do Mato, com pratos que trazem toques regionais.

Ao adentrarem o parque, os convidados foram recebidos pela imponente escultura do Portal da Jandaia, uma obra do artista Narcélio Grud, que simboliza a rica avifauna do Ceará.

Animando o evento, Giovana Bezerra trouxe um lindo repertório no melhor estilo acústico acompanhada dos músicos, George Alexandre e Davi Aragão.

Quando o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, declarou que o Parque Arvorar estava oficialmente inaugurado, ressaltou que o seu objetivo é de oferecer experiências que inspirem a conservação da natureza e criem memórias duradouras.

Por lá, entre as atrações, destacam-se três aviários de imersão, abrigando aproximadamente 250 animais, e o Arvorão, um circuito de aventura para todas as idades.

O Parque Arvorar fica localizado em Aquiraz, a 20 minutos de Fortaleza, e funciona de quinta a domingo e promete aventuras inesquecíveis para toda a família.

Veja nas fotos de LC Moreira:

