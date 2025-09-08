Maior shopping aberto de Fortaleza será inaugurado em 2026; veja lojas confirmadas
Empreendimento prevê gerar 600 vagas de emprego quando estiver em plena operação
Com um investimento previsto de R$ 100 milhões, o maior mall em formato aberto de Fortaleza será inaugurado no primeiro semestre de 2026.
Em fase de construção, o Buena Vista Big Mall, que ocupa o terreno onde funcionava a mega fábrica de confecções da Guararapes, no bairro Antônio Bezerra, informa já ter fechado a locação de 75% dos seus espaços.
Parte da estrutura original da fábrica, desativada em 2023, será preservada e integrada ao projeto arquitetônico. A confecção funcionou por mais de 40 anos no local, empregando mais de duas mil pessoas no ápice da produção.
Com 22 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 60 mil m² de área total de terreno, o open mall projeta gerar 600 empregos quando estiver em plena operação. A localização, no cruzamento das avenidas Cel. Carvalho e Sargento Hermínio, é um trunfo do empreendimento para atrair fluxo de consumidores na região.
Lojas confirmadas
A carteira de lojas já confirmadas inclui redes nacionais de grande porte e marcas locais. Veja a lista:
- Mix Mateus
- Eletro Mateus
- Pague Menos
- Smart Fit
- Freitas Varejo
- Casa Pio
- IAP Cosméticos
- KDM (vestuário)
- Solar Magazine
- SV Elétrica (material de construção)