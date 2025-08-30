Torneio nacional de Beach Tennis projeta movimentar R$ 35 milhões em Fortaleza

Fortaleza sediará, de 18 a 22 de novembro, a Copa das Federações de Beach Tennis 2025. A expectativa dos organizadores é que o evento nacional movimente R$ 35 milhões na economia local, atingindo segmentos como hotelaria, comércio, alimentação e outros.

O torneio calcula gerar aproximadamente 7,5 mil oportunidades de trabalho durante o período do evento, que deverá atrair milhares de visitantes à Capital.

A edição deste ano contará com arena principal, quadras auxiliares e ativações de patrocinadores na avenida Beira-Mar.

Com uma estrutura de 38 quadras distribuídas em mais de 20 mil metros quadrados, a organização estima recorde de público e participação em 2025. O torneio é considerado um dos maiores do calendário nacional da modalidade.