Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

imagem mostra atleta

Jogada

Crossfit Games tem início no fim de agosto; Karol Paiva é a única cearense na competição mundial

Evento tem início nesta quinta-feira (8)

Redação 27 de Agosto de 2024
imagem mostra treino

Jogada

Crossfit cearense: time de Fortaleza é o único do Nordeste em competição que leva para mundial

Matheus Gama, Jorge Pontes, Marina Fernandes e Larissa Silveira vão disputar a Copa SUR no fim de maio

Crisneive Silveira 25 de Maio de 2024
Mulher levantando peso em academia

Opinião

Bancária afastada por doença osteomuscular é demitida por frequentar academia de crossfit

O colegiado reformou decisões anteriores de primeira e segunda instâncias, que decidiram pelo retorno ao emprego ao avaliar o mandado de segurança impetrado pela bancária, requerendo a reintegração imediata no emprego.

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 03 de Maio de 2024
pessoa coloca anilha em barra para prática esportiva

Jogada

Shopping no Eusébio recebe evento esportivo de CrossFit neste sábado

Murph do Box Superação vai reunir mais de 300 participantes para desafio inspirado nos Hero WODs da CrossFit Inc

Redação 07 de Dezembro de 2023
Mulher sofre acidente durante treino de crossfit

País

Jovem sofre acidente ao tentar levantar barra em treino e vídeo viraliza: 'se postei, é porque tô viva'

Apesar do susto, mulher não se machucou e continua treinando normalmente

Redação 21 de Setembro de 2023

Jogada

Cearense é vice-campeão de CrossFit na 10ª SouthFit Challenge, na Argentina

Competição reuniu mais de 1200 atletas entre 20 e 22 de outubro, em Buenos Aires

Mylena Gadelha 23 de Outubro de 2022
Atleta de Crossfit se machuca durante treino em Fortaleza

Ceará

Atleta atingido por barra com peso passa por cirurgia e se recupera em hospital de Fortaleza

O jovem passou por um procedimento cirúrgico e não corre risco de perder os movimentos, segundo box de cross training

Matheus Facundo 30 de Junho de 2022