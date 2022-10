Cearense é vice-campeão de CrossFit na 10ª SouthFit Challenge, na Argentina

O atleta cearense Matheus Gama alcançou o segundo lugar na SouthFit Challenge 2022, competição que reuniu, nesta edição, o total de 1200 atletas de CrossFit de países sul-americanos. A disputa, realizada de 20 a 22 de outubro em Buenos Aires, na Argentina, foi finalizada com Samuel Diego, da Argentina, na 1ª colocação, e o também argentino Maximiliano Barrionuevo em 3º lugar.

Atleta e Coach do esporte em Fortaleza, Matheus viajou para a competição com a bagagem de quem já participou de dezenas de competições, mas com o objetivo de um título internacional. No ano passado, ele conta, a tentantiva era de integrar as seletivas do Torneio CrossFit Brasil, competição que classifica 48 atletas de Elite Masculino para as finais do Torneio CrossFit Brasil (TCB). Sem a classificação, o objetivo de viajar a outro país para competir virou realidade.

"Não consegui a classificação devido a uma intercorrência na competição, então trabalhei mais forte para tentar antecipar um sonho do ano seguinte que seria participar de uma competição a nível internacional", explicou ele em entrevista ao Diário do Nordeste, um dia após subir no pódio do SouthFit Challenge.

Legenda: Matheus Gama ficou em 2º lugar na competição Foto: reprodução/arquivo pessoal

Questionado sobre as provas da competição, Matheus explica que muitas habilidades são testadas, justamente com o objetivo de determinar os melhores em cada categoria. "Uma competição de CrossFit envolve provas que incluem várias capacidades físicas, como: ginástica, força, levantamentos de peso, resistência cardiovascular, dentre outras. Tudo combinado em provas que só são divulgadas dias antes da competição", comenta.

Viagem para competir

Antes mesmo de viajar a Buenos Aires, Matheus já havia participado de uma seleção para integrar o time de atletas da competição. Na seletiva on-line, chamada de “Qualifier”, 15 vagas foram disponibilizadas para atletas na categoria RX Masculino, que foram disputadas por 180 competidores.

Já na disputa, claro, os obstáculos se apresentaram. "O segundo dia de competição foi bem desafiador pois as duas provas do dia apresentaram um nível de dificuldade que tornaram a competição ainda mais árdua. Uma foi a prova de uma repetição máxima de Clean (movimento de levantamento de peso olímpico), que me proporcionou um recorde pessoal de 131kgs, mas que ainda assim apresentou um nível de competitividade mediana relacionado ao nível internacional", relatou.

Ainda assim, apesar dos percalços, o resultado não poderia ser mais positivo. Como saldo, das sete provas realizadas na competição em três dias, Matheus finalizou duas delas em primeiro lugar. A sensação, no fim, foi de orgulho e superação.

"A sensação é sobrenatural, passa um filme na cabeça de todo trabalho feito. Subir no segundo lugar mais alto do pódio é sentir que o todo trabalho devolve e tem recompensa. Sou muito grato por todos que me ajudaram a chegar até aqui e que fizeram parte para alcançar esse resultado", finalizou o atleta, com a animação de quem já visa mais resultados positivos em outras competições.

