Saiba quanto a CBF vai pagar por posição na Série A; Veja quanto Ceará e Fortaleza podem receber

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará cerca de R$ 45 milhões ao campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. Será o maior valor pago pela entidade ao vencedor do torneio nacional - em 2021, o Atlético-MG recebeu R$ 40 milhões. O vice-campeão receberá R$ 42,7 milhões. A informação é do jornalista Martín Fernandez, do ge.globo.

Ao todo, a CBF destinará mais de R$ 400 milhões (aproximadamente de R$ 433,3 milhões) para os 16 clubes que continuarem na Série A para 2023. Apenas os rebaixados não serão beneficiados com o montante.

A edição 2022 da Série A está em reta final e, além dos clubes disputarem vagas em competições internacionais, a briga por melhorar os ganhos equivalentes à posição na competição promete aquecer as cinco rodadas restantes.

Veja valores pagos pela CBF aos clubes pelas posições na Série A

R$ 45,0 milhões R$ 42,7 milhões R$ 40,5 milhões R$ 38,2 milhões R$ 36,0 milhões R$ 33,7 milhões R$ 31,5 milhões R$ 29,2 milhões R$ 27,0 milhões R$ 24,7 milhões R$ 19,3 milhões R$ 18,0 milhões R$ 16,6 milhões R$ 16,2 milhões R$ 15,7 milhões R$ 15,2 milhões

Quanto ganhariam Ceará e Fortaleza?

Ceará e Fortaleza disputam objetivos distintos na Série A do Campeonato Brasileiro. Após passar o 1° turno na zona de rebaixamento, o Tricolor do Pici ressurgiu e está na briga por vaga na Pré-Libertadores. Com 44 pontos, ocupando a 9ª colocação, a equipe de Juan Pablo Vojvoda, caso termine nesta posição da tabela, arrecadaria R$ 27 milhões.

O time de Lucho González, por sua vez, visa a manutenção na Série A. Com 34 pontos, figurando na 16ª colocação, o Ceará arrecadaria R$ 15,2 milhões.