Arthur Cabral marca na derrota da Fiorentina contra a Internazionale pelo Campeonato Italiano; veja

O atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, marcou na derrota da Fiorentina para a Internazionale neste sábado (22) por 3 a 4, no Estádio Artemio Franchi, em Florença (ITA), pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Além do centroavante, o ponta-esquerda Ikoné e o centroavante Luka Jović também balançaram às redes em favor da Viola. Barella, Lautaro Martínez (2x) e Mkhitaryan marcaram os gols da vitória Nerazzurri.

Arthur Cabral marcou aos 33 minutos do 1° tempo em cobrança de pênalti. Este foi o 2° gol assinalado pelo camisa 9 da Fiorentina na temporada. Em 2022, disputou 13 partidas.

O centroavante, ex-Basel e com passagem pela Seleção Brasileira, encerrou o jejum de mais de 2 meses sem marcar. O último tento assinalado havia sido contra o FC Twente, da Holanda, em confronto pela UEFA Conference League.

Veja gol de Arthur Cabral contra a Internazionale

Arthur Cabral gets one back for Fiorentina from the penalty spot!!pic.twitter.com/W63KysFfZc — Football Report 🕊☮️🌍🌎🌏 #BerhalterOut (@FootballReprt) October 22, 2022

