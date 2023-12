Shopping no Eusébio recebe evento esportivo de CrossFit neste sábado

Neste sábado (09), o Terrazo Shopping, no Eusébio, vai sediar o Murph do Box Superação, um evento esportivo que promete movimentar o estacionamento externo, acesso B, a partir das 08h. Com uma estrutura preparada para receber os participantes, o treino vai contar com a presença de mais de 300 alunos dos oito Box da Greenlife Academias.

O Murph é um dos Workouts Of the Day (WOD, ou treino do dia) mais famosos da modalidade. Esta série faz parte dos Hero WODs, treinos criados pela CrossFit Inc. em homenagem a praticantes que prestaram serviços militares. O Murph presta tributo ao tenente americano da Marinha Michael Murphy, que sacrificou sua vida em serviço no Afeganistão, no ano de 2005.

Nos Estados Unidos, o Murph é tradicionalmente realizado no Memorial Day, como forma de honrar todos os militares que perderam a vida em combate. No Brasil, os boxes de CrossFit costumam promover o evento no final do ano, próximo ao Natal, transformando-o em uma confraternização entre os praticantes.

Legenda: Equipamentos importantes como dumbells e kettlebells são vistos em diversos treinos do Crossfit Foto: Shutterstock

O desafio é composto por 1600 metros de corrida, 100 barras fixas, 200 apoios de frente, 300 agachamentos livres e mais 1600 metros de corrida. Para os alunos de alta performance, a série de exercícios pode ser realizada com o acréscimo de coletes (7kg para feminino e 10kg para masculino).

Serviço:

Murph Day

Data: 09 de dezembro, às 08h

Local: Estacionamento acesso B - Terrazo Shopping (Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu / Eusébio - CE)