Crossfit cearense: time de Fortaleza é o único do Nordeste em competição que leva para mundial

Vai ter cearense no Campeonato Sul-Americano de Crossfit, a Copa SUR. Os atletas Matheus Gama, Jorge Pontes, Marina Fernandes e Larissa Silveira formam o Time Caserna, único grupo do Nordeste classificado para a competição no Rio de Janeiro. O evento será entre os dias 31 de maio e 2 de junho, no Parque Olímpico. A disputa reúne os 30 melhores times do continente e apenas dois garantem vaga no Crossfit Games, mundial da modalidade.

Na etapa classificatória da América do Sul, 40 mil pessoas divididas em times disputaram entre si vagas nas quartas de final. Desses, apenas 50 grupos avançaram. Em seguida, 30 passaram para as semifinais, que configuram a Copa SUR. O ritmo de treinamento é intenso.

"Todo ano a gente se prepara para essa competição. Há seis anos que sou atleta, e a gente vem melhorando a nossa performance a cada ano. Acredito que competir de time é mais essa compreensão com o parceiro, entregar o seu melhor sabendo que ele também está entregando o melhor dele. O nível de ansiedade fica a mil, estou ansioso por essa vivência. É uma experiência muito grande estar competindo na elite mundial”, ressaltou o competidor Matheus Gama.

Legenda: Atletas durante treinamento de crossfit. Foto: Kid Junior/SVM

O que é o Crossfit?

O crossfit é uma prática esportiva com alto grau de exigência física. O esporte combina vários tipos de exercícios de força, resistência, além de outros atributos. Também tem ginástica, levantamento de peso, corrida e outros. Praticante da modalidade desde 2018, Larissa Silva cita a rotina agitada entre a profissão de enfermeira e os treinos, mas reforça a alegria em disputar a competição pela primeira vez.

“É a realização de um sonho, desde que eu comecei no crossfit. Estou muito ansiosa para que chegue o grande dia. Fico muito grata do meu time ter me acolhido. Meu objetivo é mostrar nosso time, nosso nome, que o Nordeste é arretado mesmo, que a gente não está ali para brincadeira”, destacou a atleta.

Marina Fernandes já foi atleta de ginástica rítmica e nado sincronizado na infância, mas confessa ter se adaptado melhor ao esporte. Ela reforça o quanto o esporte é importante na vida dela.

"Eu tive uma base esportiva na infância muito ativa, mas não fui muito boa. No crossfit, posso ser eu mesma. Significa um sucesso na carreira profissional de atleta. Foi o esporte que eu consegui alcançar resultados melhores, consegui perceber que não só eu gosto, mas o meu biotipo favorece as capacidades que são exigidas para a prática. Comecei por uma busca de desafios e logo acabei me envolvendo em competições”, detalha.

Legenda: Time Caserna vai representar o Ceará na Copa SUR. Foto: Kid Junior/SVM

Se conquistar a vaga na final do torneio sul-americano, o quarteto participará do Crossfit Games, maior disputa da modalidade no mundo. O evento será realizado no segundo semestre, nos Estados Unidos. Os atletas de mais alta performance da modalidade se reúnem para disputar a competição numa grande celebração do esporte.

Apesar do grande esforço físico e do preparo ao longo do ano, Jorge Pontes, também integrante do time cearense, explica que é importante reduzir o ritmo nos últimos dias de preparação antes da competição.

"Nessa última semana, a gente diminuiu o volume de treino para evitar lesões e cansaço em excesso, para chegar 100% na Copa SUR. Tem prova de maior levantamento de peso, prova de melhor condicionamento. Tem prova que a gente precisa estar sincronizado em equipe. Então, o crossfit é justamente sobre isso: o mais bem condicionado. Não simplesmente o que corre mais ou levanta o maior peso”, explicou o também educador físico.

Legenda: Os atletas Larissa Silveira, Jorge Pontes, Marina Fernandes e Matheus Gama. Foto: Kid Junior/SVM

Jorge Lucas ainda destaca o quão o trabalho mental é decisivo para o desempenho dos atletas durante as competições.

“Por mais que sejam provas fisicamente desafiadoras, o trabalho mental é até pior. Você vai fazer um esforço muito grande numa prova e tem que recuperar. Se acontecer algum imprevisto numa prova, como vai estar sua cabeça para lidar com a seguinte? O trabalho mental é a principal parte. Na parte física, nós temos qualidades e deficiências diferentes. Por exemplo, eu sou forte na parte de carga, já o Matheus é muito bom na parte de ginástica. E a gente vai se completando”, explicou.

Para custear a participação na Copa SUR, o grupo tem realizado rifas e buscado patrocínios.

"Participar dessas competições tem um custo. Somos quatro pessoas, são quatro passagens, são quatro hospedagens. Tem o valor da inscrição também. Então, estamos abertos a patrocínios e apoiadores financeiros para que a gente consiga chegar até essa semifinal. Estamos fazendo rifas, nos movimentando com o intuito de arrecadar recursos para que a gente consiga cobrir todos os gastos dessa viagem", finalizou Matheus Gama.

Legenda: Equipe cearense se prepara para disputar a Copa SUR de crossfit. Foto: Kid Junior/SVM