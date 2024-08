Crossfit Games tem início no fim de agosto; Karol Paiva é a única cearense na competição mundial

O Mundial de Crossfit, maior competição da modalidade, está se aproximando e terá uma representante na categoria master. Karol Paiva foi a única do estado a se classificar para a disputa, que será realizado no Alabama, nos Estados Unidos. Atletas de todo o mundo, da mais alta performance da categoria, se reúnem para disputar a competição numa grande celebração do esporte entre os dias 29 de agosto e vai até 1º de setembro.

Homens e mulheres de todo o mundo vão testar o condicionamento físico, em provas coletivas e individuais. Ao todo, são apenas quatro atletas do Brasil. Vice-campeã brasileira da categoria em 2023, a cearense embarca para os EUA no dia 23 de agosto.

"Estamos na contagem regressiva para essa competição que, sem dúvida, é a maior da minha carreira como atleta, o tão sonhado e suado Crossfit Games. As expectativas são as melhores, está chegando a hora de fazermos a entrega de um trabalho realizado com muita dedicação e compromisso. O meu melhor será dado, independente do resultado. Conto com a boa energia e vibração da comunidade do meu Ceará porque, lá em Birmigham, seremos todos em um só coração. Só gratidão a Deus por me permitir realizar sonhos", afirma a atleta.

O que é o Crossfit?

O crossfit é uma prática esportiva com alto grau de exigência física. O esporte combina vários tipos de exercícios de força, resistência, além de outros atributos. Também tem ginástica, levantamento de peso, corrida e outros. Praticante da modalidade desde 2018, Larissa Silva cita a rotina agitada entre a profissão de enfermeira e os treinos, mas reforça a alegria em disputar a competição pela primeira vez.

Legenda: Karol Paiva, única cearense no Crossfit Games. Foto: Divulgação/Pwrd by Coffee

Veja também Jogada Elas no Esporte #53: Karol Paiva representa o Ceará no Crossfit Games Jogada Crossfit cearense: time de Fortaleza é o único do Nordeste em competição que leva para mundial