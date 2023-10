Noivo de Flordelis diz que ex-deputada está com problemas de saúde na prisão: ‘Preocupante’

Em entrevista ao programa "Cidade Alerta", da RecordTV, nessa quarta-feira (25), o noivo da ex-deputada Flordelis, Allan Soares, se emocionou ao citar que ela vem sofrendo diversos problemas de saúde dentro da prisão e entregou uma carta da cantora pedindo socorro ao apresentador Luiz Bacci.

“A situação dela é muito preocupante. Ela está com bradicardia [doença que consiste no ritmo cardíaco irregular ou lento]. Os batimentos cardíacos dela estão a 37; o máximo que chega quando ela faz um exercício físico é 52, 58, mas o normal mesmo, que é a partir de 60, não chega”, explicou o companheiro.

De acordo com o noivo da deputada cassada, é comum ainda ela sentir “tonturas, fraquezas e mal súbito”. Allan ainda revelou, visivelmente abalado, acreditar na possibilidade de Flordelis morrer dentro da prisão: “A grande preocupação é ficar a vida toda dela lá dentro”, contou. A ex-deputada foi condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson, em junho de 2019.

Ao participar do Macaé Podcast, em 13 de outubro, o noivo afirmou que sofre bastante preconceito, não só pela situação atual do compromisso com Flordelis, mas pela idade da ex-deputada em relação a ele. “Assim, embora tenha preconceito pra caramba, por que uma mulher de 62 anos se relacionando com um rapaz de 24… Na época eu tinha 21 anos quando a gente começou a namorar, a gente tá junto há dois anos e 8 meses”, disse.

O jovem, ainda, deu detalhes sobre o casamento com a ex-pastora, que pediu, recentemente, a celebração, mas ele afirmou não saber como funciona uma cerimônia no presídio. “Eu não sei como é um casamento no presídio, mas acontece de duas formas, ou você vai até o cartório e no cartório você faz uma procuração pra alguém assinar por ela, ou a Justiça Itinerante vai lá", disse.