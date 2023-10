Ladrão apanha de frentistas após tentar realizar assalto em SP; vídeo registrou momento

Um assalto em um posto de combustíveis foi evitado por frentistas, no bairro Parque Miguel Mirizola, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O suspeito apanhou dos funcionários durante a ação criminosa, nesta terça-feira (24).

As informações são do Uol. Em imagens de câmeras de segurança é possível ver dois homens em uma moto se aproximando da bomba de combustível. Em seguida, o passageiro desce e anuncia o assalto. O frentista e começa uma briga com o suspeito.

Outros funcionários e um cliente também entram na confusão e agridem o suspeito. O homem que pilotava a moto, antes de fugir, conseguiu subtrair o celular de uma cliente do posto.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o homem, de 34 anos, foi preso em flagrante. À Polícia, os funcionários relataram que o suspeito utilizava um simulacro, que consiste em uma arma falsa.

O outro suspeito fugiu na motocicleta utilizada no crime. O veículo, segundo a Pasta, havia sido roubada na mesma manhã. A moto foi localizada e devolvida ao dono, de 23 anos.