Idoso é jogado no chão durante assalto no Rio de Janeiro

Um idoso foi assaltado no centro do Rio de Janeiro por um grupo de homens armados. Conforme o g1, a ação foi registrada em câmeras de segurança na Rua Buenos Aires. A vítima é jogada no chão, e leva chutes e socos de seis criminosos.

As ações ocorrem em horários de grande movimento, usualmente realizada por grupos. Rapidamente, as vítimas são assaltadas e liberadas.

“Só senti uma pessoa me pegar aqui. Tentei reagir e veio três, quatro pessoas, mas não senti mais nada. Vou para o meu escritório me acalmar um pouco”, relatou a vítima, que não quis ser identificada, após o assalto.

Busca por ouro

Em apuração do g1, foi constatado que os assaltantes buscam, principalmente, ouro. Assim, os assaltos nas ruas do Centro são focados em pessoas que possam estar vendendo, comprando ou usando joias.

“Se botar bijuteria, eles sabem. Se botar ouro, eles sabem. Não me pergunte como, mas sabem. Eu já andei com bijuteria, eles sabem. Eles conhecem”, declarou a esteticista Anita Freysleben.

Em nota, a Polícia Militar declarou que não foi notificada das ocorrências, e que há agentes na área da Rua Buenos Aires. Em meio ao aumento dos assaltos, a segurança foi reforçada.