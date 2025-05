Vereador critica prefeito de Acopiara e o compara a São Francisco e Padre Cícero: 'Decepção grande'

Uma declaração do vereador Ricardo Costa (MDB), de Acopiara, na sessão plenária dessa terça-feira (27), causou repúdio na comunidade católica local. Ao comentar o distanciamento do prefeito Dr. Vilmar (PSB), ele comparou a postura do gestor com a de figuras religiosas como Padre Cícero e São Francisco, indicando que poucas preces são atendidas.

“Infelizmente, não podemos nos empolgar para não passar uma decepção grande. Pedir, a gente pede. Estamos solicitando. É igual no Canindé: todo mundo faz prece a São Francisco; a Padre Cícero, em Juazeiro. Mas poucos são alcançados. Então, eu quero conveniar o pedido de vereador a prefeito”, disse Ricardo Costa, que é evangélico.

Veja também Inácio Aguiar No interior, prefeitos denunciam falência de municípios; caos exige providência a órgãos de controle Ceará Após rompimento de barragem, trecho da CE-371 é interditado em Acopiara, no interior do Ceará

Na mesma sessão, a presidente da Câmara Municipal, Simone Felix (PSB), que é irmã do prefeito, alfinetou o colega ao comentar o requerimento feito por ela para a instalação de uma areninha na cidade. "É como o vereador diz: a nossa função é pedir. É de praxe esta Casa fazer pedidos. A gente escuta alguns vereadores que passaram oito anos pedindo (à gestão anterior) e nunca foram atendidos, hoje, dentro de 5 meses, quererem ser atendidos. Mas o nosso papel é fiscalizar, é cobrar, e nós estamos aqui para isso mesmo", afirmou.

A fala também ecoou fora do Parlamento, levando a Comunidade Católica de Acopiara a publicar nota de repúdio. A entidade viu a declaração como um “desrespeito à fé de milhares de devotos, que, sim, são atendidos e confortados espiritualmente por suas devoções”.

“São Francisco e Padre Cicero são símbolos de esperança, amor e proteção para milhões de brasileiros. A fé do povo merece respeito e jamais deve ser alvo de menosprezo ou comparações paralelas”, completou a nota.

O PontoPoder buscou a Prefeitura de Acopiara para entender como tem sido a postura em relação aos requerimentos dos parlamentares. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

Vereador se pronuncia

Diante da repercussão, o vereador foi às redes sociais esclarecer sua posição nesta quarta-feira (28). Segundo ele, as pessoas "distorceram" o seu discurso, e a polêmica é "totalmente desnecessária". O parlamentar ressaltou que respeita todas as religiões e que tem bom convívio com todas as igrejas e padres.

"Respeito qualquer religião, vivemos em um estado laico e todos têm o direito de fazer parte da religião que quiser e se sentir bem. Hoje, nosso município vive de promessas de uma gestão que até agora não mostrou a que veio, e nossa população continua a padecer. Minha analogia na Câmara ontem foi sobre tantas promessas feitas pelo governo municipal, que até o momento não entregou nada. Por último, peço que não tentem mais uma vez distorcer a realidade dos fatos", disse.