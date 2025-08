Mulher morre após levar soco do genro e bater a cabeça durante briga em Acopiara, Ceará

Um homem de 27 anos, identificado como Antônio Monteiro Uchóa, foi preso nesta terça-feira (5), suspeito de matar a própria sogra, Cícera, com um soco após discussão. O caso ocorreu, na segunda-feira (4), no município de Acopiara, no interior do Ceará.

Antônio, de acordo com documentos obtidos pela reportagem, teria se separado da filha da vítima, Sara, mas reatado o relacionamento por meio de mensagens. Na noite da discussão, a família bebia em casa.

Estavam presentes Antônio e um amigo, Sara, Samira e Kezily (Japa) - filha de criação da vítima. Sara não bebeu, por conta de sua gravidez de dois meses.

Tudo começou quando Antônio Monteiro, de acordo com depoimentos, sentiu ciúmes da companheira com o amigo. Nisso, ele teria desferido um soco na região do pescoço dela.

Kezily interferiu e afastou o homem. Nesse momento, ele teria dado um soco na sogra, tão forte que quebrou o óculos e fez com que ela caísse desacordada.

As filhas, em desespero, usaram perfume nas narinas da mulher para que voltasse a consciência. Depois de um tempo, Cícera retorna, e mesmo com sinais de desorientação, não quis ir ao hospital. Ao contrário de Sara, que precisou de atendimento por sentir dor na barriga.

A morte da vítima foi constatada nessa manhã, quando uma das três crianças, que também moram na casa, tentaram chama-lá e não tiveram retorno.

Veja também Segurança Policial militar do Ceará passa mal em treinamento de natação e morre no Rio Grande do Norte Segurança Ex-PM e comparsa que integravam grupo de extermínio de 'Joãozinho Catanã' são condenados à prisão Segurança Justiça solta médico, enfermeira e advogado presos por tentativa de fraude em concurso da Polícia Civil

PRISÃO E ANTECEDESTES

Antônio foi preso em flagrante pelo homicido qualificado contra Cícera.

Ainda conforme os depoimentos obtidos pela reportagem, eram recorrentes as agressões do preso contra Sara. Além disso, durante o procedimento de apreensão, foi constatado que Antônio possui passagem por violência domestica e familiar contra a mulher, em 2023.