Policial militar do Ceará passa mal em treinamento de natação e morre no Rio Grande do Norte

O soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Igor Irlei Dedino Carvalho passou mal e morreu durante um treinamento de Natação Utilitária realizado em Natal, no Rio Grande do Norte (RN). A atividade era parte do curso de Operações Táticas Rurais da corporação cearense.

O que aconteceu

De acordo com a Marinha do Brasil (MB), a ocorrência se deu na noite dessa segunda-feira (4) nas instalações do 3° Batalhão de Operações Litorâneas de Fuzileiros Navais. A corporação informou que a equipe médica que acompanhava o treino prestou primeiros socorros e levou o militar ao Hospital Naval de Natal.

"Sem responder às manobras de ressuscitação realizadas, infelizmente, o óbito do Soldado foi confirmado. Em auxílio à PMCE, o Núcleo de Assistência Social do Comando do 3º Distrito Naval foi disponibilizado nos Estados do Rio Grande do Norte e Ceará para apoios necessários", informou a MB.

Em nota, a Marinha lamentou a morte do soldado, e disse solidarizar-se com a PMCE, com os familiares e com os amigos do policial militar Irlei. "Um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido", pontuou a MB.

Carreira na PMCE

O PM era lotado no Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi). Ele ingressou na corporação em 4 de janeiro de 2019.

"O Soldado Irlei chamava atenção por sua vontade de buscar conhecimento, sempre solícito as missões da PMCE, disciplinado e amigo aos seus irmãos de farda, já deixa saudades", disse o comandante da 4ª Cia/Bepi, Capitão João Queiroga.