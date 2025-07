Dois homens morrem após supostamente ingerirem veneno de lagarta pensando que era cachaça, em Assaré

Dois homens, de 33 e 45 anos, morreram após ingerirem veneno de lagarta em Assaré, no interior do Ceará. De acordo com informações iniciais, as vítimas teriam confundido o líquido com cachaça e passaram mal em uma residência na localidade de Sítio Cajazeiras do Simão, na zona rural do município, nesse domingo (27).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias das mortes.

Os homens ingeriram o veneno e foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas morreram no local. As vítimas ainda não foram formalmente identificadas.

Em nota, a SSPDS confirmou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas e colheram informações para auxiliar na apuração policial. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Assaré.

Ainda segundo o órgão, somente após a conclusão do laudo da Pefoce será possível determinar a causa das mortes.