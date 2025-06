Ventania arrasta mais de 100 pessoas que praticavam stand up paddle no Rio de Janeiro

Mais de 100 praticantes de stand up paddle foram arrastados por fortes ventos praia do Leme, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (21). Muitos deles foram jogados ao mar e tiveram que ser socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com o jornal O Globo, a corporação informou que resgatou 73 pessoas que não conseguiram retornar à orla. Ao menos oito vítimas receberam atendimento médico no local, conforme contabilizaram as equipes de resgate.

A operação mobilizou guarda-vidas, embarcações de resgate e helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas. O estado de saúde das pessoas envolvidas no episódio não foi divulgado pela publicação.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro reforçou que é necessário, antes de qualquer passeio no mar, verificar a previsão do tempo.

"Se houver risco de ventos fortes, chuva ou mar agitado, não vá. Use sempre colete salva-vidas, evite áreas de navegação e avise alguém sobre seu trajeto, enviando sua localização em tempo real. Em caso de emergência, ligue 193", disse o comunicado.