Filho de três anos da influenciadora Emilie Kiser morre após afogamento

Trigg Kiser, de 3 anos, filho da tiktoker e influenciadora americana Emilie Kiser, faleceu no domingo (18), após ficar uma semana internado depois de ter sido encontrado desacordado na piscina da casa dos pais na cidade de Chandler, no estado do Arizona, em 12 de maio.

Emilie, que tem mais de 3,5 milhões de seguidores na rede social de vídeos, e é criadora de conteúdo sobre maternidade. A suspeita de que algo tinha acontecido ganhou força quando ela e o marido, Brady Kiser, deixaram de postar novos materiais nas redes.

Legenda: Trigg Kiser era o filho mais velho do casal. Foto: Reprodução / Redes sociais

Encontrado boiando na piscina, Trigg recebeu manobras de reanimação no momento em que foi retirado da água e foi levado a um hospital regional na cidade em estado crítico. A criança ficou internada até domingo, com a confirmação do óbito sendo divulgado nesta segunda-feira (19), em comunicado a revista People.

“Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família e entes queridos da criança durante este momento inimaginável. Por respeito à privacidade da família, não divulgaremos detalhes adicionais até que a investigação seja encerrada“, disse Sonu Wasu, porta-voz da polícia, afirmando que o afogamento está sob investigação.

Mesmo sem pronunciamento do casal Emilie e Brady Kiser, o afogamento foi noticiado pelas emissoras locais. Admiradores do casal deixaram mensagens de força à Emilie e ao marido, Brady Kiser, que tem outro filho, Theodore, que nasceu em março deste ano.

