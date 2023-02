Corpo de metalúrgico desaparecido no Açude Castanhão, em Jaguaribara, é encontrado

O corpo do metalúrgico desaparecido em Jaguaribara desde a última quarta-feira (22), foi encontrado nesse sábado (25). A vítima não teve o nome e a idade revelados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O homem havia sumido ao usar um barco no Açude Castanhão, em Jaguaribara, onde o transporte virou após uma tempestade.

Ele trabalhava na construção de embarcações e teria usado o meio de transporte para procurar serviço em outra localidade.

Legenda: Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou buscas com a Polícia Militar Foto: Divulgação

Por nota, a SSPDS informou que o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou buscas, com o apoio de equipes da Polícia Militar, que auxiliaram na localização e resgate do corpo do homem.

Ainda segundo a SSPDS, a Perícia Forense foi acionada. Um laudo cadavérico vai determinar a causa do óbito.