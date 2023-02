Metalúrgico desaparece após tempestade no Açude Castanhão, no interior do Ceará

Um metalúrgico desapareceu após fortes chuvas na barragem do Açude Castanhão, em Jaguaribara, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (22), por volta de 16h. O homem teve o barco virado após tempestade no açude.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Limoeiro do Norte, as buscas iniciaram por volta de 5h da manhã, desta quinta-feira (23). Ainda segundo a corporação, um mapeamento do local do desaparecimento foi feito e toda a margem do trecho já foi percorrida.

Legenda: Bombeiros realizam buscas por metalúrgico desaparecido em Jaguariabara. Foto: Reprodução

O homem trabalhava na construção de barcos e teria usado o meio de transporte para procurar serviço em outra localidade.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar estão em buscas pelo homem.