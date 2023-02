Mãe e filho morrem após colisão entre caminhão e motocicleta no interior do Ceará

Uma mulher de 33 anos e seu filho, de 6 anos, morreram na noite dessa segunda-feira (20), na rodovia BR-116, em Brejo Santo, interior do Ceará, após terem sido impactados por uma colisão com uma caminhonete e a motocicleta onde estavam.

Uma adolescente de 12 anos, irmã do garoto, também foi atingida, mas conseguiu ser socorrida e está internada, segundo apurou a equipe do Sistema Verdes Mares.

O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos. Nas imagens, é possível ver a caminhonete atingindo a motocicleta em que estavam Joana Darc da Silva e seus dois filhos, além de uma multidão se aglomerando para tentar socorrer as vítimas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as circunstâncias do sinistro ainda são apuradas pelas autoridades. O motorista do caminhão também teria se apresentado à Polícia, segundo a pasta, para prestar esclarecimentos.

O inquérito foi instaurado na Delegacia Regional de Brejo Santo. A Polícia Rodoviária Federal também acompanha o caso.

Legenda: O momento foi registrado por câmeras de segurança. Foto: Reprodução

Socorro às vítimas

Joana morreu na hora da colisão. Já o seu filho foi socorrido com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu e, também, faleceu.

Denúncias

Informações que auxiliem os trabalhos policiais podem ser repassadas pelo telefone (88) 3531-4841, da Delegacia Regional de Brejo Santo. O sigilo e o anonimato são garantidos.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser enviadas mensagens em áudio, vídeo e fotografia.