Ceará tem 96 cidades em perigo de chuvas intensas com até 100 mm por dia; confira lista

O perigo de chuvas intensas pode afetar 96 municípios cearenses, desta quinta-feira (23) até às 10h da sexta (24), como alerta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Corte de energia, queda de árvores e alagamentos são potenciais prejuízos das fortes precipitações.

Esse fenômeno é “intenso”, porque podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm somente em 1h. Em algumas cidades, as precipitações previstas são entre 50 e 100 mm por dia. Além disso, são esperados ventos intensos de 60 a 100 km/h.

São afetados o Noroeste Cearense, onde está a Vila de Jericoacoara, o Sertão Central, com municípios como Quixadá, o Sul e o Centro-Sul do Estado.

Cidades em alerta:

Abaiara

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Barroquinha

Bela Cruz

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Catunda

Cedro

Chaval

Choró

Crateús

Crato

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granja

Granjeiro

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipueiras

Iracema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Marco

Martinópole

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Pereiro

Piquet Carneiro

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santa Quitéria

Santana do Cariri

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Senador Sá

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tianguá

Umari

Uruoca

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Por isso, o Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de descargas elétricas. As pessoas também não devem estacionar os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em Quixadá, por exemplo, moradores relatam chuvas fortes, com ventos e raios, nesta quarta-feira (22). Isso causou a queda de árvores, danos a portões de casas e alagamentos de ruas. Fios de postes também foram danificados no dia.

Legenda: Acesso ao loteamento à cidade Jardim, em Quixadá Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em caso de oscilação de energia, a recomendação é desligar os aparelhos ou o quadro geral de eletricidade. As ocorrências de alagamentos, por exemplo, podem exigir a presença de agentes públicos. Contatos de emergência:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Previsão do tempo

O Ceará deve continuar recebendo chuvas, pelo menos, até o próximo sábado (25), conforme a previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ainda nesta quinta-feira (23), as maiores chuvas são esperadas para a faixa litorânea, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

Legenda: Moradores devem ter cuidado com descargas elétricas Foto: Thiago Gadelha

Já na sexta (24), estão previstas chuvas mais abrangentes, de moderada a forte, em todas as regiões do Ceará.

No sábado (25), o dia começa com chuva no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

O fenômeno está associado a áreas de instabilidade devido a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A atuação do sistema de brisa e efeitos locais, como a interação dos ventos com o relevo, temperatura e umidade elevadas, influenciam também nas chuvas.

