Jaca: conheça benefícios e como consumir

Fruto rico em carboidratos e minerais, a jaca é o maior de todos os frutos comestíveis nascido de uma árvore, a jaqueira (Artocarpus heterophyllus), espécie nativa da Índia, e atualmente cultivada principalmente na Ásia e no Brasil.

De sabor adocicado e coloração amarelada, o bago da jaca é bastante versátil, podendo ser consumido de diversas formas, entre doces, sucos, sorvetes e até em receitas que levam a carne de jaca.

Tipos de jaca

Existem duas variedades do fruto: a jaca dura e a jaca mole.

Como saber se a jaca é dura ou mole?

Segundo a nutricionista Fabiana Fontes*, a jaca-mole é a que possui os bagos de consistência mole e pastosa, e a que possui os bagos mais crocantes, de consistência um pouco endurecida é conhecida como jaca-dura.

Além disso, a dura é maior e mais suave, acrescenta ela, enquanto a mole é mais adocicada e aromática.

Benefícios do fruto

Entre suas propriedades, Fabiana destaca que a jaca é rica em diversos nutrientes como vitaminas A e C, que são poderosos antioxidantes, além do complexo B como niacina e tiamina, rica em potássio, que ajuda no controle da pressão arterial.

O fruto também contém em sua composição ferro, cálcio e fósforo - ideal para a manutenção da saúde óssea - e fibras que agem para melhorar a saúde intestinal.

Legenda: Jaca é rica em diversos nutrientes como vitamina A e C, que são poderosos antioxidantes Foto: Shutterstock

Como comer

A jaca pode ser consumida fresca, quando retirada da árvore, em polpas, em forma de doces e geleias, e até mesmo em conserva.

No entanto, para preservar os nutrientes, a melhor forma de consumir a jaca é a forma fresca, segundo destaca a nutricionista. "Assim que retirar a fruta da árvore, está pronta para o consumo fresca ou em sucos", afirma.

A jaca pode ser armazenada na geladeira, mas nesse caso a validade será menor, de 3 a 5 dias. Para uma durabilidade maior, de até dois meses, por exemplo, a melhor forma seria congelar.

"Para congelar, corte, remova os gomos e as sementes, coloque em porções pequenas em um recipiente e leve ao congelador", acrescenta.

Caroço da jaca

Os caroços do fruto também são ricos em fibras, proteínas e carboidratos. O ideal, diz a nutricionista, é consumi-los torrados, cozidos ou assados, pois crus são tóxicos.

"Uma outra opção seria cozinhá-los, depois assar no forno e passar no liquidificador, virando uma farinha, podendo ser adicionada em frutas, vitaminas e até mesmo na salada", orienta.

Legenda: Caroços da jaca também são ricos em fibras, proteínas e carboidratos Foto: Shutterstock

Jaca tem cola?

Uma curiosidade sobre a jaca pode pegar de surpresa aqueles que vão manusear o fruto pela primeira vez. Isso porque o fruto possui uma espécie de leite que gruda em praticamente tudo. Neste caso, para cortar o efeito ao pegar uma jaca, a dica de Fabiana Fontes é colocar azeite nas mãos.

"Você já não vai sentir mais ela colando. Depois esfregue com detergente de louça, dessa forma sua mão fica lisa e macia, e sem grudar mais", afirma.

Receitas com jaca

Como fazer doce?

Uma das variedades de consumo da jaca é na forma de doce. Confira abaixo uma receita da nutricionista.

Ingredientes:

4 xícaras de jaca.

250 gramas de açúcar

50 ml de suco de limão

cravos (a gosto)

Modo de fazer:

Pegue a jaca, separe os gomos e retire as sementes, lave em água morna, reservar.

Coloque o açúcar na panela, leve ao fogo, mexa por 15 minutos até dourar.

Abaixe o fogo, adicione quarto xícaras de água e misture até o açúcar dissolver.

Adicione a jaca, mexa por oito minutos até ficar macia e com a calda encorpada, desligue o fogo e acrescente o limão.

Além do doce, o Diário do Nordeste separou mais duas receitas com jaca para quem deseja variedade no consumo da fruta.

Como fazer sorvete?

Ingredientes:

1 jaca mole

1 litro de leite

1 colher de baunilha

Açúcar a gosto

Limão

Modo de fazer:

Separe os favos da jaca

Leve ao fogo e ferva por 15 minutos

Deixe esfriar e passe a jaca esbagaçada em uma peneira fina

Junte 1 litro de leite para uma jaca de tamanho regular

Adicione açúcar a gosto, 1 colher de baunilha e algumas gotas de limão

Misture e bata na sorveteria

Legenda: O suco de jaca é uma boa e fácil opção para o consumo da fruta Foto: Shutterstock

Como fazer suco?

Ingredientes:

De 10 a 12 gomos de jaca mole

1 litro de água gelada

Açúcar ou adoçante a gosto

Gelo a gosto

Modo de fazer:

Retire as sementes da jaca e bata os gomos no liquidificador para obter a polpa

Bata tudo no liquidificador até ficar homogêneo

Adicione limão se preferir

Adoce e acrescente gelo

Sirva gelado

*Fabiana Fontes é nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especialista em Gestão de Negócios em Alimentação, especialista em Nutrição Esportiva pela UFRJ e especialista em Nutrição Estética pelo IGPS. Além disso, é pós-graduanda em Materno Infantil (VP).