Pitanga: conheça 10 benefícios e como fazer o chá

A pitanga é um fruto que pode ser consumido como lanche ou sobremesa, possuindo diversos benefícios para a saúde. A partir dele, é possível realizar o preparo de pratos como chá, geleia, suco e até mesmo licor.

Conforme a nutricionista Luanna Lima*, além de servir como alimento, suas folhas podem ser utilizadas na decoração ornamental de uma casa; na extração de óleo essencial, e na medicina tradicional.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a especialista detalhou os benefícios da fruta, sua origem, assim como o modo de preparo do chá.

O que é pitanga?

A pitanga é o fruto da pitangueira. Ela vem da família Myrtaceae e espécie se chama "Eugenia uniflora L.". Segundo Luanna, a árvore costuma crescer em regiões de clima tropical e subtropical.

"Tem a forma de bolinhas globosas e carnosas. Tem sabor agridoce e polpa aquosa. A planta é cultivada tradicionalmente em quintais domésticos", detalha a nutricionista.

Legenda: Pitangueira tem uma grande adaptabilidade às mais distintas condições de solo e clima Foto: Shutterstock

O que "pitanga" significa?

A palavra "pitanga" vem do originalmente termo tupi “pi’tãg”, que significa "vermelho" e faz alusão à cor do fruto, conforme Luanna.

Qual a origem?

A pitangueira tem origem do Brasil, podendo ser encontrada nas regiões entre a fronteira com as Guianas até São Paulo, com foco na Mata Atlântica. A árvore tem grande adaptabilidade de solo e clima.

Atualmente pode ser encontrada em outras regiões do globo, como na América Central, na China e no Sul da França.

Legenda: A pitangueira pode dar frutos duas vezes ao ano Foto: Shutterstock

Quais os tipos existentes de pitanga?

A pitanga pode apresentar coloração alaranjada, vermelho sangue ou mesmo roxa (quase preta), que possuem gosto doce ou agridoce.

Quantas pode comer por dia?

A nutricionista recomenda o consumo entre 100g a 200g do fruto por porção para ser possível garantir as doses diárias das fontes de antioxidantes.

Quais benefícios tem a pitanga?

A fruta é rica em compostos antioxidantes, que ajudam no funcionamento do sistema imunológico. Dentre os benefícios, Luanna aponta:

Rica em vitamina C e flavonoides (antioxidantes);

Propriedades de antienvelhecimento da pele;

Redução da resistência à insulina;

Melhora da função do metabolismo de carboidratos;

Fonte de fibras prebióticas para regulação da flora intestinal.

A pitanga ainda possui propriedades que podem ser incorporadas em loções hidratantes, como:

Antimanchas;

Cicatrizantes;

Emoliente;

Amaciante;

Hidratante.

Outra fruta que carrega propriedades antioxidantes é a acerola.

A pitanga é mais rica em proteínas, carboidratos ou lipídios?

A fruta possui uma composição com cerca de 77% de polpa e 23% de semente, contendo altos teores de vitamina A, de minerais e compostos anti-inflamatórios.

A fruta in natura possui maior teor de carboidratos e fibras, em comparação às proteínas e lipídios. Apesar disso, ainda apresenta baixo teor calórico, que varia entre 42kcal a 52kcal por 100g de fruto.

Legenda: O consumo melhora a função do metabolismo de carboidratos Foto: Shutterstock

Para que serve o chá de pitanga?

O chá de pitanga possui pelo menos seis benefícios, que vão desde a melhora do funcionamento do intestino até a regulação da pressão arterial e das taxas de açúcar no sangue.

Ação anti-inflamatória;

Melhora o funcionamento do intestino;

Atua como bactericida;

Possui propriedade analgésica e antitérmica;

Combate os radicais livres;

Regulação da pressão arterial e taxas de açúcar no sangue.

Conforme Luanna Lima, o chá também costuma ser utilizado no tratamento contra diarreia, "devido suas propriedades de limpeza e digestivas". A pitaya também auxilia no funcionamento correto do intestino, pois possui uma composição abundante em água e fibras.

Além disso, o chá de pitanga pode contribuir com a redução da ansiedade.

Luanna Lima Nutricionista "É um chá que possui efeito relaxante, que ajuda diminuir a ansiedade e pode ajudar a reduzir a alimentação como forma alívio".

Como preparar o chá de pitanga?

É possível fazer o chá de pitanga a partir das folhas do fruto pelo método de infusão. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:

Ferver aproximadamente 200ml de água e, após a fervura, apagar o fogo; Adicionar folhas do fruto e deixar abafado por cinco minutos (para extrair as propriedades medicinais); Por fim, já é possível consumir o chá.

Legenda: Chá pode ser preparado a partir do método da infusão Foto: Shutterstock

Confira 3 receitas para preparar com a fruta

Como fazer o suco de pitanga?

Para quem deseja tirar o amargo do suco, a nutricionista aponta ser possível reduzir o sabor ao peneirar o suco antes de beber, a fim de tirar os pedaços da casca. Também pode levar as frutas ao fogo, com água, deixar ferver para os caroços se soltarem.

Legenda: É possível acrescentar laranja ou frutas vermelhas no suco Foto: Shutterstock

Ingredientes:

½ xícara (chá) de pitangas

2 cubos de gelo

Modo de preparo:

Juntar todos os ingredientes no liquidificador e bater por 1 minuto, até o gelo ficar bem triturado;

Se quiser, pode acrescentar laranja ou frutas vermelhas;

Por fim, já é possível servir.

Como fazer geleia de pitanga?

Uma vez preparada, a geleia de pitanga deve ser armazenada em um recipiente bem fechado para evitar a saída e a entrada de ar, aponta a nutricionista. Outra fruta que pode ser utilizada na produção de geleia é a seriguela.

Legenda: Receita da geleia é rápida e prática Foto: Shutterstock

Ingredientes:

300g de polpa de pitanga

2 xícaras (300g) de açúcar demerara

Sumo de 1 limão

Casca de uma maçã

Modo de Preparo:

Leve todos os ingredientes ao fogo e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos; Retire uma amostra da geleia e coloque em um prato, deixando-a esfriar, para verificar se adquire consistência gelatinosa; Caso esteja muito mole, leve ao fogo por mais alguns minutos; Após essa etapa, coloque em um ambiente fechado para evitar a saída e entrada de ar; Sirva a geleia.

Como fazer licor de pitanga?

Ingredientes:

1kg de pitangas maduras

1kg de açúcar demerara ou de coco

1,5L de água filtrada

1L de bebida alcoólica a sua escolha (cachaça ou vodka)

Modo de Fazer:

Para fazer a calda de pitanga, é preciso limpar bem os frutos e cortar em pedaços médios, sem retirar as sementes (para não amargar). Em um recipiente de vidro grande, junte o açúcar e o álcool, mexendo a mistura até dissolver todo o açúcar. Adicione as pitangas no vidro e feche bem. Deixe o vidro macerar por cerca de dez dias, agitando o recipiente uma ou mais vezes ao dia para contribuir com a infusão. Após os 10 dias, adicione a água lentamente sempre mexendo para dissolver (Para o licor forte é recomendado o uso de 700ml a 1L de água. Para o licor leve, use de 1 a 1,5L de água). Deixe macerar por mais 30 dias. Coe em um coador de pano. Filtre no papel. Engarrafe numa garrafa de vidro e coloque etiqueta de identificação com a data de fabricação.

Legenda: A pitangueira pode dar frutos duas vezes ao ano Foto: Shutterstock

Como plantar pitanga?

O plantio da pitanga deve ocorrer no início da estação chuvosa, dando preferência para dias nublados. Isso evita que as mudas ressequem.

"A muda deve ser colocada na cova, com o caule no centro da régua de plantio, de maneira que o colo fique um pouco acima do solo", detalha Luanna.

Legenda: As podas da pitanga não devem ser realizadas durante as fases de florescimento e frutificação Foto: Shutterstock

Após o plantio, é recomendado realizar cobertura ao redor das mudas, preferencialmente com capim seco, para reduzir a evaporação da água.

Quando o plantio completar um ano, uma pode deve fazer uma poda, retirando "os ramos ladrões". As podas não devem ser realizadas nas fases de florescimento e frutificação.

Quanto tempo o pé leva para dar frutos?

A pitangueira costuma dar os primeiros frutos após o terceiro ano de plantio. Conforme Luanna, a árvore pode ter frutificação duas vezes ao ano. A primeira ocorre entre os meses de março até abril, enquanto a segunda acontece entre outubro até janeiro.

*Luanna Lima é nutricionista formada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) com pós-graduação em Nutrição Clínica, Funcional e Fitoterapia. É representante comercial em Farmácia de Manipulação e atua em consultório particular.