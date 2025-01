Beber café pela manhã pode reduzir risco de morte por doenças cardiovasculares, revela estudo

Um estudo publicado na revista científica "European Heart Journal", nesta quarta-feira (8), revelou que o hábito de tomar café pela manhã pode reduzir o risco de morte por doenças cardiovasculares. Os participantes foram questionados sobre todos os alimentos que consumiam ao longo do dia, incluindo se bebiam café, quanto e quando.

Foram entrevistados 40.725 adultos que participaram da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição dos EUA (NHANES), entre 1999 e 2018, e 1.463 adultos do Estudo de Validação de Estilo de Vida de Mulheres e Homens, que tinham dados completos sobre o registro alimentar de sete dias.

O estudo apontou que aqueles que bebiam grandes quantidades (mais de três xícaras) ou quantidades moderadas (duas a três xícaras) tiveram maiores reduções dos riscos do que as pessoas que bebiam pouco (uma xícara ou menos).

A pesquisa, realizada nos Estados Unidos, mostrou que aqueles que bebiam café pela manhã tiveram 16% menos probabilidade de morrer por qualquer causa e 31% menos chance de morrer por doenças cardiovasculares em comparação a pessoas que não bebiam café.

Os pesquisadores ressaltam no estudo que são necessários mais dados para validar as descobertas e ensaios clínicos para "testar o impacto potencial de mudar o horário do dia em que as pessoas tomar café".

Lu Qi, professor da Escola de Saúde Pública de Harvard e um dos líderes da pesquisa, disse que esse é o primeiro estudo que testa padrões de tempo de consumo de café e os impactos na saúde.

"Descobrimos que o tempo de consumo de café estava associado ao risco de mortalidade por todas as causas e ao risco de mortalidade específica por doenças cardiovasculares, independentemente das quantidades de ingestão de café. Especificamente, nossos achados sugerem que o consumo de café pela manhã pode estar mais fortemente associado a menor mortalidade do que o consumo de café no final do dia. Nossos achados destacam a importância de considerar o tempo de consumo na associação entre as quantidades de ingestão de café e os resultados de saúde", diz a conclusão do estudo.