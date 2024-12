Confira dicas para evitar a ressaca no fim de ano

As festas de fim de ano são momentos de alegria e celebração com família e amigos. Porém, para muitos, elas também são sinônimos de exageros com comida e bebidas.

Os brindes e as comemorações, muitas vezes, vêm acompanhados do álcool e este é o principal causador da tão temida ressaca do dia seguinte.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a dose padrão para consumo de bebida alcoólica é de aproximadamente 10 a 12 g de álcool puro. Essa quantidade equivale a uma lata de cerveja ou chopp (330ml), uma taça de vinho (100 ml) ou uma dose de destilado (30 ml).

O consumo, além disso, pode causar desequilíbrios no corpo e isso traz os sintomas como dor de cabeça, sensibilidade ao som e à luz, enjoo, dores no corpo, boca seca e sede.

Isso ocorre porque a bebida alcoólica causa desidratação e sobrecarga no fígado, órgão que tem a função de eliminar o álcool do sangue.

Para reduzir os danos, se for beber, tome alguns cuidados ao longo do dia para ajudar o organismo a se restabelecer.

CONFIRA AS DICAS:

Beba água

Um dos principais fatores da ressaca é a desidratação. O álcool é diurético, ou seja, aumenta a perda de líquidos pelo organismo.

Assim, se sabe que vai consumir álcool, beba bastante água ao longo do dia.

Durante a festa, beba devagar e alterne entre bebidas alcoólicas e água; para cada copo de álcool, beba pelo menos um copo de água.

Depois: antes de dormir, tente beber um ou dois copos de água para ajudar na hidratação.

Nunca beba de estômago vazio

O álcool é absorvido mais rapidamente quando o estômago está vazio, o que intensifica os seus efeitos e pode causar mais ressaca no dia seguinte. Por isso, alimente-se bem antes e durante o consumo.

O que comer:

Antes da festa, invista em alimentos ricos Vitamina B e antioxidantes, como ovos, carnes magras e cereais integrais e frutas cítricas, frutos vermelhos e vegetais verdes escuros. O consumo de álcool pode esgotar essas reservas no organismo.

Durante a festa prefira proteínas e gorduras saudáveis, como carnes magras, abacate ou nozes, pois ajudam a retardar a absorção do álcool. Evite alimentos muito gordurosos, já que podem piorar os sintomas de mal-estar.

Exagerou?