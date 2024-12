Primeiro caso de gripe aviária em humanos nos EUA revela mutações

O primeiro caso grave de infecção pelo vírus H5N1 em um paciente nos Estados Unidos, anunciado em 18 de dezembro, eleva o temor de uma possível pandemia de gripe aviária. Segundo os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), mutações no gene da hemaglutinina foram detectadas no material genético do homem diagnosticado com a doença.

Ainda de acordo com o CDC, o paciente da Louisiana esteve exposto a aves doentes e mortas em um criadouro. O caso elevou para 61 o número total de infecções nos Estados Unidos durante o surto de 2024, mas os outros pacientes experimentaram sintomas leves e se recuperaram em casa. No mês passado, um adolescente do Canadá também foi hospitalizado por um caso grave de gripe aviária.

"Ao longo dos mais de 20 anos de experiência mundial com este vírus, a infecção por H5 foi associada anteriormente com enfermidades graves em outros países, incluídas enfermidades que causaram a morte em até 50% dos casos", declarou aos jornalistas Demetre Daskalakis, um diretor dos CDC, em chamada telefônica.

O estado mais populoso dos Estados Unidos, a Califórnia, anunciou o estado de emergência."Esta proclamação é uma ação dirigida a garantir que as agências governamentais tenham os recursos e a flexibilidade que necessitam para responder rapidamente a este surto", informou o governador Gavin Newsom em comunicado.

Investigação

O sequenciamento genético revelou que o vírus H5N1 no paciente pertencia ao genótipo D1.1, detectado recentemente em aves silvestres e de criação nos Estados Unidos, assim como em pessoas no estado de Washington e na província canadense de Colúmbia Britânica.

O genótipo D1.1 difere do B3.13, identificado em vacas leiteiras e que provocou alguns surtos em aves de criação e pessoas com sintomas leves, como conjuntivite.

Alguns casos em seres humanos nos Estados Unidos não provêm de um contato com um animal, mas as autoridades sanitárias estimam que é cedo demais para sugerir uma transmissão de pessoa para pessoa e que o risco à população é baixo.

Rebecca Christofferson, pesquisadora da Universidade Estadual da Louisiana, declarou à AFP que a falta de vigilância faz com que não se saiba se há mais contágios de animais para humanos não detectados ou uma transmissão assintomática de pessoa a pessoa.

"Ainda não entro em pânico", disse, e insistiu na necessidade de aumentar a vigilância.

Mas Meg Schaeffer, epidemiologista do Instituto SAS, com sede nos Estados Unidos, declarou recentemente à AFP que, na atualidade, há vários fatores que sugerem que "a gripe aviária está batendo em nossa porta e uma nova pandemia poderia começar a qualquer dia".

O que é a gripe viária?

O Ministério da Saúde do Brasil define a influenza aviária como uma doença infecciosa que pode infectar aves e mamíferos, incluindo humanos.

Ainda conforme a pasta, quando os vírus da influenza aviária estão em circulação entre aves, há sempre o risco de casos isolados em humanos devido à exposição direta a aves infectadas ou a ambientes contaminados. Por isso, controlar a doença nos animais é crucial para diminuir os riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

Manifestações clínicas

Progressão da doença

Quadro leve: pode se manifestar como uma infecção respiratória leve.

pode se manifestar como uma infecção respiratória leve. Evolução grave: rápida progressão para desconforto respiratório, pneumonia grave e, em alguns casos, óbito.

Sintomas comuns

Febre alta (maior ou igual 38 °C).

Tosse, seguida de dificuldade para respirar (dispneia) ou desconforto respiratório.

Sintomas relatados com maior frequência

Náusea

Vômito

Diarreia

Sintomas menos frequentes

Dor de garganta

Coriza

Outros sinais relatados incluem:

Dor abdominal.

Sangramentos nasais ou gengivais.

Encefalite.

Dor no peito.

Possíveis complicações

Pneumonia grave.

Insuficiência respiratória.

Falência de múltiplos órgãos.

Choque séptico.

Infecções secundárias (bacterianas ou fúngicas).

Transmissão

De aves para humanos

Aves infectadas podem liberar o vírus através da saliva, secreções, mucosas e fezes. Geralmente, o contágio em humanos acontece por exposição desprotegida (sem uso de EPI como luvas, máscaras, respiradores, roupas de proteção ou proteção ocular) a aves infectadas.

Contato direto: inalação de partículas ou gotículas contendo o vírus.

inalação de partículas ou gotículas contendo o vírus. Contato indireto: toque em superfícies contaminadas seguido de contato com olhos, boca ou nariz.

Entre humanos