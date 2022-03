Carne seca com abóbora: veja como fazer o prato

1 Em uma tigela, despeje o leite e deixe a carne seca dessalgada de molho por cerca de 4 horas.

2 Retire-a do leite, lave-a com água e enxugue com um pano de prato limpo.

3 Em seguida, coloque-a em uma forma bem untada com margarina. Cubra a carne com as cebolas picadas e salpique margarina por cima. Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido por 1 hora.