Tangerina: o que é, quais os benefícios e como fazer o suco

A tangerina é uma fruta cítrica conhecida por ser rica em vitaminas C e por aumentar a resistência imune do organismo. Conforme a nutricionista Gládina Lopes*, essa espécie nativa da Ásia deve ser consumida com moderação.

O fruto também é conhecido por outros nomes, como laranja-mimosa, mandarina, fuxiqueira, poncã, mexerica, laranja-cravo e bergamota.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a especialista detalhou os benefícios da fruta, as contra-indicações, assim como o modo de preparo do suco.

O que é tangerina?

A tangerina é uma fruta cítrica nativa do continente asiático, tendo nome científico Citrus Reticulata. Conforme Gládina, ela compõe o grupo das frutas cítricas, sendo considerada uma fruta de médio índice glicêmico. Na composição, possui 44 calorias em cada 1000g.

Legenda: Fruta é rica em fibras e aumenta a resistência imune do organismo Foto: Shutterstock

A nutricionista recomenda o consumo in natura para que as fibras sejam mantidas. A tangerina também é conhecida por números diferentes, como: laranja-mimosa, mandarina, fuxiqueira, poncã, mexerica, laranja-cravo e bergamota.

Veja os benefícios

A fruta é rica em vitaminas C, A e B6, assim como em folato, potássio, cálcio, ferro e magnésio. Por essas propriedades, a tangerina é excelente para aumentar a imunidade e, assim, prevenir gripes. Dentre outros benefícios, estão:

Auxilia na perda de peso;

Ajuda a manter a saúde da pele;

As fibras da fruta melhorar a combater a prisão de ventre.

O limão e a laranja também integram o grupo de frutas cítricas ricas em vitamina C.

É boa para gripe?

A tangerina é boa para a saúde durante a gripe. Isso se deve porque a vitamina C presente na fruta aumenta a resistência imune do organismo.

Legenda: Fruta ajuda a manter a saúde da pele Foto: Shutterstock

Além disso, a vitamina C também atua no sistema nervoso central e evita problemas oftalmológicos e derrames, por exemplo. Tem forte ação antioxidante, o que faz combater radicais livres (moléculas que desempenham diversas funções metabólicas).

Contra-indicações

Devido à presença de frutose, açúcar natural na tangerina, as pessoas que possuem diabetes devem ter o consumo controlado para evitar reações. É necessário buscar a recomendação de um médico.

Como fazer o suco?

Para preparar o suco de tangerina, é preciso:

Descascar a tangerina; Retirar a parte branca dos gomos e todas as sementes; Acrescentar água gelada; Bater no liquidificador.

Dessa forma, a nutricionista que é possível fazer o suco e não deixá-lo amargo.

Legenda: Suco pode ser preparado de modo prático Foto: Shutterstock

O que acontece se a fruta for consumida em excesso?

A nutricionista aponta que a tangerina deve ser consumida com moderação. Devido à frutose presente no alimento, o consumo excessivo pode trazer problemas de saúde a longo prazo e, no caso de pessoas com diabetes, a curto prazo.

Como plantar a tangerina?

A muda pode ser plantada em uma vasilha plástica. Para isso, é preciso inserir terra adubada, colocar as sementes na terra com dois dedos de profundidade e acrescentar terra em cima. "Cuide de colocar em local arejado, em 10 a 15 dias ela vai começar a florescer, depois desse processo você leva para plantar no chão", concluiu Gládina.

*Gládina Lopes, nutricionista clínica formada pelo Centro Universitário UniFanor. Especialista em diabetes.