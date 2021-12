4 benefícios da laranja que vão além da vitamina C

Conhecida por ser rica em vitamina C , nutriente que combate o envelhecimento precoce, previne doenças crônicas, além de reforçar o sistema imunológico, tratando e evitando gripes e resfriados, o fruto possui outros efeitos positivos quando há ingestão regular.

A laranja é um dos alimentos mais produzidos e consumidos no Brasil. Por ser uma fruta de que todas as partes — casca, polpa e suco — podem ser aproveitadas, além de oferecerem benefícios para a saúde, ela é considerada um alimento funcional .

Além dessas propriedades, a laranja apresenta cerca de 170 fitoquímicos e mais de 60 flavonoides, agentes bioativos com poder antioxidante e anti-inflamatório , respectivamente.

A laranja é o fruto do pé de laranjeira. Originária da Ásia, é conhecida pelo sabor cítrico, variando entre o doce e o levemente azedo. Ela é rica em vitaminas como A, B e C , além de nutrientes como cálcio, magnésio, potássio e fósforo, lista a nutricionista Sabrina Lima*.

No Brasil existem diversas espécies nativas da laranja, das quais as mais comuns são: laranja-pera, laranja-lima, laranja-da-terra, laranja-bahia, laranja-natal e laranja Hamlin.

Benefícios da laranja

A fruta é popularmente conhecida pelo alto teor de vitamina C na composição e como um dos alimentos que ajudam na prevenção e no tratamento de resfriados e gripes. No entanto, outros efeitos positivos são associados à laranja.

Segundo a nutricionista, é necessário consumir uma laranja diariamente para ter acesso aos benefícios do alimento.