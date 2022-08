Atemoia: o que é, benefícios e como plantar

A atemoia é uma fruta rica em magnésio, cálcio e potássio, que contribui para a redução do colesterol e na melhora do funcionamento intestinal. Com nome científico Annona atemoya, ela é um cruzamento de duas plantas da mesma espécie, conforme aponta o nutricionista Felipe Costa Lima Jataí*.

Apesar de ser uma fruta com uma casca dura, é possível partir no meio com a ajuda de uma faca e ir consumindo a parte interna.

O Diário do Nordeste conversou com o especialista Jataí para entender os benefícios e as contraindicações do fruto e com o engenheiro agrônomo Lucas Lobo**, para saber como é realizado o plantio.

O que é atemoia?

A atemoia é uma fruta híbrida que deriva de um cruzamento entre duas plantas da mesma espécie: a fruta pinha, também conhecida como ata, e a cheirosa. Segundo Felipe, ambas pertencem à família das anonáceas, grupo de plantas frutíferas.

Esse cruzamento buscava criar um fruto doce e resistente como a ata, mas que tivesse a textura e a menos quantidade de sementes da cheirosa.

Qual a diferença entre atemoia, pinha e fruta-do-conde?

Pinha e fruta-do-conde são sinônimos, tendo nome científico Annona squamosa. Já a pinha e a atemoia são plantas da mesma família. As duas possuem características semelhantes, como:

Casca verde;

Polpa branca;

Sementes mais escuras.

No entanto, diferem entre si no sabor e na textura: enquanto a ata possui polpa mais amolecida, com uma casca que se solta mais facilmente, a atemoia tem uma polpa mais firme e menos sementes.

Qual o sabor?

A fruta tem sabor agradável e semelhante ao da graviola e da fruta-do-conde. "Porém, quando comparada a essa última, apresenta um sabor mais doce, com a polpa mais firme", acrescenta Felipe.

Quais os benefícios?

A fruta é rica em componentes que atuam como antioxidantes. "Isso é benéfico por ajudar o corpo a combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento celular e surgimentos de doenças crônicas", detalha.

Dentre outros benefícios, estão:

Combate ao envelhecimento;

Rico em fibras que ajudam na redução do colesterol;

Melhora o funcionamento intestinal.

Além disso, a fruta também registra baixa quantidade de calorias e boa de nutrientes como magnésio, cálcio e potássio.

Contraindicações

A atemoia não possui contraindicações especificas. Porém, não é recomendado o consumo em excesso, visto que pode resultar no ganho de peso e no aumento da quantidade de açúcar no sangue.

Como comer atemoia?

A melhor forma de comer a atamoia é partir a fruta ao meio e comer a polpa com a ajuda de uma colher. "Semelhante ao que se faz com o kiwi", sugere o nutricionista.

Como descascar?

Após partir a fruta ao meio, é possível descascar com a ajuda de uma faca. "A casca da atemoia sai com facilidade", finalizou Felipe.

Como plantar atemoia?

A muda ou semente deve ser plantada em local de clima quente e úmido, sendo necessário bastante água para ter um bom desenvolvimento. Segundo o engenheiro agrônomo Lucas Lobo, o solo precisa ter drenagem adequada e uma quantidade boa de matéria orgânica.

Plantando com mudas

As mudas devem ser plantadas direto no solo, com o objetivo de formar um pomar. É preciso cavar um buraco de pelo menos 40 cm de profundidade e 40 cm de diâmetro

Lucas recomenda deixar um espaçamento de 4 a 5 metros entre as plantas e 3 a 4 metros entre as linhas, para que a planta consiga atingir a altura necessária.

Após inserir a muda, deve se colocar o restante da terra na cova, sendo possível incluir uma estaca para evitar que o vento a derrube até que a planta cresça. Caso o plantio tenha acontecido em um período mais seco, acrescente água para deixar a terra úmida.

Plantando por meio de sementes

Caso prefira plantar com sementes, é possível aproveitar aquelas existentes nas frutas compradas no supermercado. Porém, demorará mais tempo para dar frutos. Lucas sugere a seguinte etapa de plantio:

Retire as sementes do fruto e lave com água;

Deixe secar por completo na sombra por cerca de uma semana;

Ponha água em um recipiente e em seguida as sementes. As que boiarem devem ser descartadas. Mantenhas as outras sementes na água por uma noite;

Coloque as sementes em um vaso com húmus de minhoca e terra vegetal, enterre-as com o “olho” para baixo, sem cobrir com terra;

Mantenha a terra sempre úmida e coloque o recipiente à sombra;

A germinação deve ocorrer dentro de um mês;

Após alcançar de 10 a 20 centímetros, faça o transplante ao local definitivo.

*Felipe Costa Lima Jataí é nutricionista formado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Especialista em Nutrição Clínica Funcional e em Ayurveda – Medicina Indiana. Mais informações em @felipejatainutri.

**Lucas Lobo é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), técnico em agronegócio e mestrando em fitotecnia, com dois anos de atuação no agronegócio cearense.