Uso prolongado de ibuprofeno e codeína pode causar problemas renais, alerta Agência Europeia

Em comunicado, a Agência Europeia de Medicamento (EMA) alertou a população sobre o uso prolongado dos medicamentos com ibuprofeno e codeína. De acordo com o Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância do órgão, as substâncias podem causar problemas renais, gastrointestinais, além de dependência.

No alerta emitido, a agência informa que a combinação de codeína (opióide) com ibuprofeno (anti-inflamatório) para tratar dores pode causar, em caso de uso repetido, "dependência" e também "abuso" pelo componente da droga, codeína.

Esses medicamentos são autorizados nacionalmente em diversos países. Em alguns, inclusive, sem receita médica.

Fatal em alguns casos

Ainda conforme a EMA, essa combinação está associada a "vários casos de toxicidades renais, gastrointestinais e metabólicas”, tendo sido fatal em alguns casos. O número de mortes associado ao uso.

A EMA divulgou o alerta a fim de solicitar a alteração da bula desses medicamentos, após analisar casos de "toxicidade renal, gastrointestinal e metabólica".