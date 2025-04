Futsal, crise de relacionamento, problemas antigos e reflexo no campo: bastidores da reformulação no Fortaleza

O episódio envolvendo a premiação do futsal foi o estopim da saída de Alex Santiago do Fortaleza. Bruno Costa, que também saiu, já não vinha exercendo tantas funções e nem era unanimidade. Mas as saídas não são tão "simplistas" como podem parecer. Embora, para muitos, os movimentos tenham sido repentinos, a reformulação no Departamento de Futebol do Fortaleza passa também por outros motivos, que a Coluna explica agora.

O posicionamento do Fortaleza foi de que a decisão pela demissão de Alex Santiago ocorreu, principalmente, de uma conduta considerada incompatível com os princípios de governança e integridade do clube. Sem a devida autorização ou comunicação prévia, o então presidente da Associação determinou, em documento autenticado em cartório ao qual a Coluna teve acesso, que a premiação disponibilizada pela CBFS, no valor de R$ 250 mil, fosse diretamente depositada na conta de um dos atletas, contrariando os protocolos internos de gestão financeira.

O fato foi confirmado por Fabiano Barreira, membro do Conselho de Administração da SAF, que, ao se pronunciar em nome do colegiado, declarou: “Provavelmente não houve dolo financeiro, mas houve um desvio ético e moral, o que se mostra incompatível com as modernas práticas de gestão e compliance que vêm sendo implementadas no Fortaleza Esporte Clube.”

Além disso, Alex Santiago extrapolou o orçamento previsto para o futsal em 2024. A previsão era de investimentos na ordem de R$ 1,5 milhão, e o total gasto foi bem maior. "O orçamento do futsal estava totalmente fora do que tinha sido aprovado no início do ano de 2024. Essa verba ultrapassou em torno de 6 a 7 vezes mais do que tinha sido estabelecido", disse José Rolim Machado, presidente da Associação, em pronunciamento oficial.

Este valor seria utilizado para outros fins, como obras no Centro de Excelência Alcides Santos, por exemplo. Mas não pôde ser investido, já que foi destinado ao futsal.

"Qual o motivo de isso só ter vindo à tona agora?", alguns torcedores questionam. O processo já cumpre seus trâmites internos no clube há um tempo (passando por Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo), e agora chegou na sua etapa final. Vale lembrar, também, que até o fim de 2024, Alex Santiago era o presidente da Associação.

CRISE DE RELACIONAMENTO E PROBLEMAS ANTIGOS

O próprio anúncio da saída de Alex expõe a crise interna de relacionamento. O Fortaleza comunicou oficialmente, com todas as letras, que Alex Santiago foi demitido “de forma unânime pela Diretoria Executiva em conjunto com o Conselho de Administração da SAF”. Minutos antes da nota, porém, o diretor divulgou vídeo em que ele diz que pediu para sair.

Não é de agora que o relacionamento entre os dirigentes leoninos não vem bem. Dois principais nomes do clube - e antes aliados ferrenhos - Marcelo Paz e Alex Santiago já vinham com relação desgastada há tempos. A chegada de Bruno Costa, em dezembro de 2023, para ser Executivo de Futebol (cargo antes ocupado por Sergio Papellin) fez com que Alex se sentisse desprestigiado e desvalorizado, já que sempre gostou de assumir funções executivas no departamento.

Santiago até havia cogitado sair do clube em 2024, escrevendo carta de renúncia e preparando a saída, mas depois voltou atrás e desistiu. Bruno, por sua vez, nunca foi unanimidade e já tinha o trabalho questionado, não apenas pela torcida, mas também internamente.

Os dois, inclusive, nunca foram próximos. Nos últimos tempos, a relação deteriorou por completo. E vale lembrar que ambos tinha, também, problemas de relacionamento com outras pessoas no clube.

Marcelo Paz sempre atuou como apaziguador para administrar a situação o quanto pôde. Até que se chegou em um ponto insustentável.

ATUAÇÃO DE SANTIAGO

Como Diretor de Futebol, Alex Santiago participou diretamente das decisões para a montagem do elenco de 2025, como também havia feito em anos anteriores. Inclusive, teve atuação direta na vinda de dois argentinos contratados, por exemplo: Gastón Ávila e Pol Fernández. Ele pode não ter tido a "carta branca" que imaginava que teria - ou que lhe teria sido prometida - mas também esteve diretamente ligado às decisões. O discurso de que ele não esteve envolvido nas decisões, não condiz com a atuação do chefe do departamento.

Vale lembrar, afinal, que o funcionamento do Departamento de Futebol do Fortaleza sempre foi coletivo. Nas vitórias e nas derrotas.

REFLEXO NO CAMPO

Derrotas para Altos-PI e Sousa-PB. Nenhuma vitória contra o rival Ceará. Perda do Campeonato Cearense. Apatia e atuações muito abaixo do esperado. Pênaltis e expulsões infantis. Vojvoda exaltado em entrevista coletiva.

Nada disso foi por acaso. Em campo, foi possível ver um reflexo de tudo que acontecia fora dele. Problemas na gestão impactaram diretamente o início de 2025.

A expectativa é que as mudanças possam trazer um ar de menos tensão interna para aliviar a pressão. Mas o melhor caminho para de fato virar a página e melhorar o momento, é vencendo.