Presidente do Fortaleza explica desligamento do diretor Alex Santiago: 'Atitude incompatível com os valores do clube'

O presidente do Fortaleza, Rolim Machado, fez um pronunciamento em suas redes sociais explicando o desligamento do diretor de futebol do clube, Alex Santiago nesta quinta-feira (3)

Rolim explicou que o ex-presidente foi demitido do clube após atitudes incompatíveis com os valores do Fortaleza referentes as premiações do futsal, modalidade na qual Alex Santiago estava à frente.

O atual presidente do Fortaleza explicou o motivo do desligamento de Alex Santiago:

A decisão de desligamento se deu por uma atitude incompativel com os valores de um clube sério como o Fortaleza. Por este fato, tomamos a decisão de preservar a institução. Tomaremos todos os procedimentos que forem necessários para que estes valores sejam cumpridos. Tomamos conhecimento de que uma premiação foi paga diretamente na conta de um atleta sem autorização de nenhum orgão do clube. A decisão da saída do diretor Alex Santiago foi unânime, da diretoria executiva e do conselho de administração". Rolim Machado Presidente do Fortaleza

Veja também Jogada Fortaleza anuncia desligamento de Alex Santiago, então diretor de futebol do clube Jogada Executivo de Futebol, Bruno Costa é desligado do Fortaleza

Além da questão da premiação, Rolim explicou outra situação sobfre o Futsal:

"Ao assumir o Clube, tomei conhecimento que o orçamento previsto para o Futsal, em 2024, havia sido estourado em quase 7x mais do que o aprovado no Planejamento Estratégico".