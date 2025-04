Zagueiro Ícaro avalia preparação do Floresta e projeta disputa da Série C do Brasileirão

O Floresta iniciará, no neste domingo (13), sua 5ª participação consecutiva na Série C do Campeonato Brasileiro, ao enfrentar o Caxias fora de casa, às 16 horas no Estádio Centenário. O Lobo da Vila Manoel Sátiro estreou na Terceirona em 2021 e, desde então, tem se mantido na mesma divisão.

Capitão da equipe e no elenco desde o ano passado, o zagueiro Ícaro destacou as dificuldades da competição e ressaltou que o objetivo do clube é melhorar o desempenho da última temporada, quando escapou do rebaixamento nas rodadas finais.

A Série C é uma competição muito difícil e, neste ano, será ainda mais, com grandes equipes e orçamentos elevados. Tem tudo para ser uma das edições mais disputadas dos últimos anos. Nossa expectativa é fazer uma boa campanha, melhorar em relação ao ano passado, sermos mais fortes jogando em casa e buscar pontos fora, para que a gente possa alcançar os objetivos do clube" Icaro Zagueiro do Floresta

Preparação

A última partida oficial da equipe ocorreu no dia 27 de fevereiro. Ícaro avaliou o período de preparação, ressaltou a importância dos amistosos realizados e afirmou que o time chega bem para o início da competição. O time será treinado pelo técnico Leston Junior.

“Tivemos um período longo sem jogos oficiais, mas ele serviu para nos prepararmos bem para a disputa da Série C. Também focamos bastante na partida contra o Caxias. Fizemos alguns amistosos que ajudaram a manter o ritmo de jogo. O Caxias é um adversário difícil, mas vamos em busca de pontos para iniciar bem a competição”, concluiu.