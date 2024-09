Mr. Olympia 2024: Ramon Dino impressiona ao divulgar novo físico para competição; veja

Ramon Dino, fisiculturista brasileiro, impressionou ao divulgar uma imagem do seu físico para a disputa do Mr. Olympia 2024, maior competição de fisiculturismo do mundo, que será disputada durante o mês de outubro. Ramon é a grande esperança de título para o Brasil.

“Em 13 dias estaremos no palco do Mr. Olympia”, disse Ramon em uma publicação em sua página oficial na rede social Instagram. Na postagem, Dino exibiu uma foto em que mostra o seu corpo em preparação para a disputa do Mr. Olympia 2024.

Um homem brasileiro nunca conquistou o título de nenhuma categoria do Mr. Olympia, mas Ramon, popularmente conhecido como Ramon Dino, chega com boas perspectivas de ser campeão na atual edição. Ele concorre na categoria Men's Classic Physique.

Ramon Dino nasceu em Rio Branco, no Acre, no dia 9 de fevereiro de 1995. Ele fez sua estreia no fisiculturismo em dezembro de 2016. De lá para cá se tornou um dos principais nomes do esporte no cenário nacional.