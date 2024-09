CBF detalha rodadas finais da Série B; confira datas dos jogos do Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 31 a 38 da Série B do Campeonato Brasileiro. As partidas serão distribuídas entre os dias 9 de outubro a 24 de novembro, dia da última rodada, quando serão definidos os quatro times que sobem para a Série A e os quatro rebaixados para a Série C em 2025.

Na briga por uma das vagas para a elite nacional no próximo ano, o Ceará já sabe os dias e os horários que fará seus últimos quatro jogos em casa. O alvinegro fará a última partida do campeonato fora de casa, no dia 24 de novembro, no interior de São Paulo, contra o Guarani.

Próximo jogo

O Vozão volta a jogar na segunda-feira (7), contra o Sport, na Arena de Pernambuco, às 21 horas, em jogo válido pela 30ª rodada.

RODADA 31

Ceará x Ponte Preta - 12/10 às 17h

RODADA 32

Ituano x Ceará - 19/10 às 17h

RODADA 33

Santos x Ceará - 22/10 às 19h

RODADA 34

Ceará x Paysandu - 26/10 às 17h

RODADA 35

Ceará x Avaí - 03/11 - às 18h30

RODADA 36

Botafogo (SP) x Ceará - data base 08/11

RODADA 37

Ceará x América (MG) - data base 15/11

RODADA 38

Guarani x Ceará - 24/11 - às 17h