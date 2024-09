Ceará sofre novo transfer ban da Fifa e está impedido de registrar jogadores

O Ceará sofreu um novo transfer ban junto à Federação Internacional de Futebol (Fifa). O nome do clube já consta no site “Fifa Registration Bans”, portal da entidade para detalhar clubes que atualmente enfrentam proibições de registro impostas pela Fifa.

De acordo com o site, o novo transfer ban sofrido pelo Ceará teve início na última segunda-feira (23), e é válido por três janelas de transferências, com o time ficando impossibilitado de registrar novos jogadores.

As janelas de transferências de 2024 já foram encerradas, bem como o período de inscrição de atletas na Série B do Brasileirão. Portanto, esportivamente, o novo transfer ban não causa problemas ao clube na luta pelo acesso à Série A.

A reportagem do Diário do Nordeste buscou contato com o Ceará para esclarecer o novo transfer ban (relacionado a qual negociação, até quando, valor do pagamento), mas não obteve resposta até o momento do fechamento desta matéria.

Este é o quinto transfer ban sofrido pelo Ceará na temporada 2024. Destes cinco, três foram impostos pela Fifa e outros dois pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

*Mais informações em breve